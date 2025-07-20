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В Азербайджане объяснили причины неучастия Баку в форуме СНГ
В Азербайджане объяснили причины неучастия Баку в форуме СНГ - 20.07.2025, ПРАЙМ
В Азербайджане объяснили причины неучастия Баку в форуме СНГ
Неучастие азербайджанской делегации в заседании Экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T18:37+0300
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2025-07-20T18:37+0300
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ШУША, 20 июл – ПРАЙМ. Неучастие азербайджанской делегации в заседании Экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. "Неучастие азербайджанской делегации в заседании экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией. Это может объясняться различными факторами, включая изменения в личном графике членов делегации", - сказал он журналистам в кулуарах III Шушинского глобального медиафорума. По его словам, данное мероприятие проводится в рамках СНГ и вопросы двусторонней повестки России и Азербайджана к этому отношения не имеют. Ранее азербайджанское агентство Тренд со ссылкой на информированный источник сообщило о том, что Баку не будет участвовать в заседании 106-го Экономического совета СНГ, которое проходило в пятницу в Москве.
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снг, отношения, россия
Политика, СНГ, отношения, РОССИЯ
В Азербайджане объяснили причины неучастия Баку в форуме СНГ
Помощник Алиева заявил, что неучастие Баку в форуме СНГ не связано с отношениями с РФ
ШУША, 20 июл – ПРАЙМ. Неучастие азербайджанской делегации в заседании Экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Неучастие азербайджанской делегации в заседании экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией. Это может объясняться различными факторами, включая изменения в личном графике членов делегации", - сказал он журналистам в кулуарах III Шушинского глобального медиафорума.
По его словам, данное мероприятие проводится в рамках СНГ и вопросы двусторонней повестки России и Азербайджана к этому отношения не имеют.
Ранее азербайджанское агентство Тренд со ссылкой на информированный источник сообщило о том, что Баку не будет участвовать в заседании 106-го Экономического совета СНГ, которое проходило в пятницу в Москве.
Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik