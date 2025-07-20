Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Азербайджане объяснили причины неучастия Баку в форуме СНГ - 20.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250720/azerbaydzhan-859728254.html
В Азербайджане объяснили причины неучастия Баку в форуме СНГ
В Азербайджане объяснили причины неучастия Баку в форуме СНГ - 20.07.2025, ПРАЙМ
В Азербайджане объяснили причины неучастия Баку в форуме СНГ
Неучастие азербайджанской делегации в заседании Экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T18:37+0300
2025-07-20T18:37+0300
политика
снг
отношения
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_9860d3a1f9ae27a7d6a708e6534d500b.jpg
ШУША, 20 июл – ПРАЙМ. Неучастие азербайджанской делегации в заседании Экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. "Неучастие азербайджанской делегации в заседании экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией. Это может объясняться различными факторами, включая изменения в личном графике членов делегации", - сказал он журналистам в кулуарах III Шушинского глобального медиафорума. По его словам, данное мероприятие проводится в рамках СНГ и вопросы двусторонней повестки России и Азербайджана к этому отношения не имеют. Ранее азербайджанское агентство Тренд со ссылкой на информированный источник сообщило о том, что Баку не будет участвовать в заседании 106-го Экономического совета СНГ, которое проходило в пятницу в Москве.
https://1prime.ru/20250712/azerbaydzhan-859427878.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_66:0:1433:1025_1920x0_80_0_0_ad41c854695b931d513c419baa729059.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
снг, отношения, россия
Политика, СНГ, отношения, РОССИЯ
18:37 20.07.2025
 
В Азербайджане объяснили причины неучастия Баку в форуме СНГ

Помощник Алиева заявил, что неучастие Баку в форуме СНГ не связано с отношениями с РФ

© fotolia.com / Lulla%флаг Азербайджана
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© fotolia.com / Lulla
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ШУША, 20 июл – ПРАЙМ. Неучастие азербайджанской делегации в заседании Экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Неучастие азербайджанской делегации в заседании экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией. Это может объясняться различными факторами, включая изменения в личном графике членов делегации", - сказал он журналистам в кулуарах III Шушинского глобального медиафорума.
По его словам, данное мероприятие проводится в рамках СНГ и вопросы двусторонней повестки России и Азербайджана к этому отношения не имеют.
Ранее азербайджанское агентство Тренд со ссылкой на информированный источник сообщило о том, что Баку не будет участвовать в заседании 106-го Экономического совета СНГ, которое проходило в пятницу в Москве.
Радио Sputnik - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik
12 июля, 17:49
 
ПолитикаСНГотношенияРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала