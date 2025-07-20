https://1prime.ru/20250720/azerbaydzhan-859728254.html

В Азербайджане объяснили причины неучастия Баку в форуме СНГ

В Азербайджане объяснили причины неучастия Баку в форуме СНГ - 20.07.2025, ПРАЙМ

В Азербайджане объяснили причины неучастия Баку в форуме СНГ

Неучастие азербайджанской делегации в заседании Экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T18:37+0300

2025-07-20T18:37+0300

2025-07-20T18:37+0300

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ШУША, 20 июл – ПРАЙМ. Неучастие азербайджанской делегации в заседании Экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. "Неучастие азербайджанской делегации в заседании экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией. Это может объясняться различными факторами, включая изменения в личном графике членов делегации", - сказал он журналистам в кулуарах III Шушинского глобального медиафорума. По его словам, данное мероприятие проводится в рамках СНГ и вопросы двусторонней повестки России и Азербайджана к этому отношения не имеют. Ранее азербайджанское агентство Тренд со ссылкой на информированный источник сообщило о том, что Баку не будет участвовать в заседании 106-го Экономического совета СНГ, которое проходило в пятницу в Москве.

https://1prime.ru/20250712/azerbaydzhan-859427878.html

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снг, отношения, россия