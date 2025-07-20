https://1prime.ru/20250720/bpla-859725681.html

Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву - 20.07.2025, ПРАЙМ

Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву

ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T16:25+0300

2025-07-20T16:25+0300

2025-07-20T16:25+0300

происшествия

москва

сергей собянин

пво

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

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москва, сергей собянин, пво