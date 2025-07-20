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Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву - 20.07.2025, ПРАЙМ
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Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву - 20.07.2025, ПРАЙМ
Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву
ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T16:25+0300
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происшествия
москва
сергей собянин
пво
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, пво
Происшествия, МОСКВА, Сергей Собянин, ПВО
16:25 20.07.2025
 
Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву

Собянин: ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
Собянин рассказал о беспилотниках, летевших на Москву
6 июля, 19:09
 
ПроисшествияМОСКВАСергей СобянинПВО
 
 
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