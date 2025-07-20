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Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву - 20.07.2025, ПРАЙМ
Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву
ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T16:25+0300
2025-07-20T16:25+0300
2025-07-20T16:25+0300
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, пво
Происшествия, МОСКВА, Сергей Собянин, ПВО
Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву
Собянин: ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву