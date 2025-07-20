https://1prime.ru/20250720/domodedovo-859729933.html

В аэропорту "Домодедово" сняли ограничения

В аэропорту "Домодедово" сняли ограничения - 20.07.2025, ПРАЙМ

В аэропорту "Домодедово" сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T22:09+0300

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происшествия

росавиация

аэропорт домодедово

ограничения

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. "Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

https://1prime.ru/20250720/aeroporty-859725561.html

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росавиация, аэропорт домодедово, ограничения