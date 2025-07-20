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В аэропорту "Домодедово" сняли ограничения - 20.07.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту "Домодедово" сняли ограничения
В аэропорту "Домодедово" сняли ограничения - 20.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту "Домодедово" сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T22:09+0300
2025-07-20T22:09+0300
происшествия
росавиация
аэропорт домодедово
ограничения
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. "Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
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росавиация, аэропорт домодедово, ограничения
Происшествия, Росавиация, аэропорт Домодедово, ограничения
22:09 20.07.2025
 
В аэропорту "Домодедово" сняли ограничения

Росавиация: в аэропорту "Домодедово" сняли ограничения

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация.
"Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
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ПроисшествияРосавиацияаэропорт Домодедовоограничения
 
 
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