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Эксперт оценил урожай зерна в России в 2025 году - 20.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил урожай зерна в России в 2025 году
Эксперт оценил урожай зерна в России в 2025 году - 20.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил урожай зерна в России в 2025 году
Урожай зерна в РФ в 2025 году ожидается на уровне 128-130 миллионов тонн на фоне восстановления средней урожайности после неблагоприятных погодных условий: это... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T05:27+0300
2025-07-20T05:27+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
рф
оксана лут
акра
минсельхоз
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Урожай зерна в РФ в 2025 году ожидается на уровне 128-130 миллионов тонн на фоне восстановления средней урожайности после неблагоприятных погодных условий: это больше, чем в прошлом, но существенно ниже, чем в 2022 и 2023 годах, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "По зерновым культурам в 2025 году ожидается результат несколько лучше прошлогоднего (125,9 миллиона тонн) - примерно на уровне 128-130 миллионов тонн - за счет некоторого восстановления средней урожайности после неблагоприятных погодных условий. Тем не менее, этот показатель довольно существенно ниже рекордных уровней 2022-2023 годов (157,6 и 144,9 миллиона тонн соответственно), когда урожаи достигали максимальных значений благодаря благоприятным климатическим условиям", - рассказал эксперт. В то же время, отмечает он, урожай масличных культур в 2025 году имеет все шансы превзойти показатели предыдущих лет, что связано в первую очередь с расширением посевных площадей, обусловленным их высокой маржинальностью и ростом спроса на масложировую продукцию, особенно на экспортных рынках. В июле глава Минсельхоза РФ Оксана Лут рассказала журналистам, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн. До этого, в мае, Лут сообщала, что министерство надеется, что в 2025 году показатели урожая зерна превысят прошлогодние - при условии ожидаемой хорошей погоды.
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сельское хозяйство, россия, рф, оксана лут, акра, минсельхоз
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, РФ, Оксана Лут, АКРА, Минсельхоз
05:27 20.07.2025
 
Эксперт оценил урожай зерна в России в 2025 году

Эксперт Тренин: урожай зерна в России в 2025 году составит 128-130 миллионов тонн

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Урожай зерна в РФ в 2025 году ожидается на уровне 128-130 миллионов тонн на фоне восстановления средней урожайности после неблагоприятных погодных условий: это больше, чем в прошлом, но существенно ниже, чем в 2022 и 2023 годах, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"По зерновым культурам в 2025 году ожидается результат несколько лучше прошлогоднего (125,9 миллиона тонн) - примерно на уровне 128-130 миллионов тонн - за счет некоторого восстановления средней урожайности после неблагоприятных погодных условий. Тем не менее, этот показатель довольно существенно ниже рекордных уровней 2022-2023 годов (157,6 и 144,9 миллиона тонн соответственно), когда урожаи достигали максимальных значений благодаря благоприятным климатическим условиям", - рассказал эксперт.
В то же время, отмечает он, урожай масличных культур в 2025 году имеет все шансы превзойти показатели предыдущих лет, что связано в первую очередь с расширением посевных площадей, обусловленным их высокой маржинальностью и ростом спроса на масложировую продукцию, особенно на экспортных рынках.
В июле глава Минсельхоза РФ Оксана Лут рассказала журналистам, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн. До этого, в мае, Лут сообщала, что министерство надеется, что в 2025 году показатели урожая зерна превысят прошлогодние - при условии ожидаемой хорошей погоды.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯРФОксана ЛутАКРАМинсельхоз
 
 
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