https://1prime.ru/20250720/frantsiya-859727978.html

Франция готова пожертвовать победой в ВМВ и христианством, заявила Захарова

Франция готова пожертвовать победой в ВМВ и христианством, заявила Захарова - 20.07.2025, ПРАЙМ

Франция готова пожертвовать победой в ВМВ и христианством, заявила Захарова

Власти Франции готовы жертвовать победой во Второй Мировой и христианством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T18:29+0300

2025-07-20T18:29+0300

2025-07-20T18:30+0300

политика

франция

вторая мировая война

христианство

мария захарова

мнение

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Власти Франции готовы жертвовать победой во Второй Мировой и христианством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Франции Франсуа Байру, который анонсировал возможную отмену в трудовом календаре двух праздничных дней: дня Победы и Светлого Понедельника. В сообщении в своём Telegram-канале она рассказала, что, выступая на пресс-конференции 15 июля, премьер-министр страны Франсуа Байру анонсировал новую антисоциальную меру, "подающуюся в русле "непопулярных реформ". "Налоги?" — подумаете вы, как и я. А нет, открытие олимпийских игр в Париже не завершилось их закрытием — сатанизм прогрессирует. Французам предложена отмена в годичном трудовом календаре двух праздничных дней: Дня Победы (отмечается в Европе 8 мая) и Светлого Понедельника (во французской католической традиции — "Понедельника Пасхи"), которые доселе были во Франции нерабочими", – написала Захарова. Она добавила, что обращает на себя внимание даже не очередное свидетельство глубоко кризисного положения французской экономики, а те символы, которые Париж, пользуясь сложным положением своего населения, хочет заретушировать и в итоге забыть. "Байру предложил прекратить отмечать главный христианский праздник — первый день Светлой седмицы и забыть День Победы — завершение Второй Мировой войны в Европе. Два символа культуры, достоинства и нравственности французского государства и народа", - отметила официальный представитель МИД России. Она пояснила, что отмена Понедельника Пасхи как праздничного дня было вопросом времени после того, как на церемонии открытия Олимпиады в прошлом году были бессовестно извращены святые для французов-католиков, да и христиан всего мира символы. "Не было сомнений, что официальный Париж продолжит наступление на христианские ценности", - отметила Захарова. "В свою очередь, отмена празднования Дня завершения войны в Европе — настоящий плевок в лицо французским ветеранам, которых ещё недавно президент Франции Эммануэль Макрон, выходит, лицемерно поздравлял по случаю годовщины Победы", - заявила она. Захарова отметила, что только настоящая Франция — Франция де Голля и Франция Сопротивления — другая, она не имеет никакого отношения к тем, кто уже поддерживает неонацистский режим в Киеве и хотел бы затереть память о Победе над нацизмом в самой Франции. "Власти во Франции сказали своё слово: христианством и Победой во Второй мировой они готовы жертвовать. Интересно, что на это скажут Римско-католическая церковь и ветеранские организации Франции?", - заключила она. Байру во вторник представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8, а не 40 миллиардов евро, как планировалось ранее "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, из-за чего французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют поднять налоги для богатых.

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франция, вторая мировая война, христианство, мария захарова, мнение