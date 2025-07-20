https://1prime.ru/20250720/germaniya-859724051.html

Песков оценил способность Германии оплатить поставки вооружений Украине

Песков оценил способность Германии оплатить поставки вооружений Украине - 20.07.2025, ПРАЙМ

Песков оценил способность Германии оплатить поставки вооружений Украине

Германия - это экономический локомотив Европы, но и он не сможет в одиночку нести бремя оплаты поставок вооружений Украине, считает официальный представитель... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T14:19+0300

2025-07-20T14:19+0300

2025-07-20T15:05+0300

вооружения

россия

германия

украина

европа

поставки оружия украине

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл - ПРАЙМ. Германия - это экономический локомотив Европы, но и он не сможет в одиночку нести бремя оплаты поставок вооружений Украине, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Да, Германия - это крупнейшая экономика мира. Германия - это локомотив экономический Европы. Но этот локомотив не способен понести такое время финансовое в одиночку. Сломаются", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кроме того, по словам Пескова, Германию ждут большие проблемы, как только она поймет, что ей придется в одиночку спонсировать поставки оружия для Украины.

https://1prime.ru/20250720/peskov-859723198.html

германия

украина

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россия, германия, украина, европа, поставки оружия украине