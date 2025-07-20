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Песков оценил способность Германии оплатить поставки вооружений Украине - 20.07.2025, ПРАЙМ
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Песков оценил способность Германии оплатить поставки вооружений Украине
Песков оценил способность Германии оплатить поставки вооружений Украине - 20.07.2025, ПРАЙМ
Песков оценил способность Германии оплатить поставки вооружений Украине
Германия - это экономический локомотив Европы, но и он не сможет в одиночку нести бремя оплаты поставок вооружений Украине, считает официальный представитель... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T14:19+0300
2025-07-20T15:05+0300
вооружения
россия
германия
украина
европа
поставки оружия украине
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл - ПРАЙМ. Германия - это экономический локомотив Европы, но и он не сможет в одиночку нести бремя оплаты поставок вооружений Украине, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Да, Германия - это крупнейшая экономика мира. Германия - это локомотив экономический Европы. Но этот локомотив не способен понести такое время финансовое в одиночку. Сломаются", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кроме того, по словам Пескова, Германию ждут большие проблемы, как только она поймет, что ей придется в одиночку спонсировать поставки оружия для Украины.
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россия, германия, украина, европа, поставки оружия украине
Вооружения, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, поставки оружия Украине
14:19 20.07.2025 (обновлено: 15:05 20.07.2025)
 
Песков оценил способность Германии оплатить поставки вооружений Украине

Песков: Германия не сможет в одиночку оплачивать поставки оружия Украине

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл - ПРАЙМ. Германия - это экономический локомотив Европы, но и он не сможет в одиночку нести бремя оплаты поставок вооружений Украине, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, Германия - это крупнейшая экономика мира. Германия - это локомотив экономический Европы. Но этот локомотив не способен понести такое время финансовое в одиночку. Сломаются", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Кроме того, по словам Пескова, Германию ждут большие проблемы, как только она поймет, что ей придется в одиночку спонсировать поставки оружия для Украины.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
В Кремле прокомментировали антироссийские настроения в ряде стран Европы
12:57
 
ВооруженияРОССИЯГЕРМАНИЯУКРАИНАЕВРОПАпоставки оружия Украине
 
 
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