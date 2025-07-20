https://1prime.ru/20250720/iran-859721852.html

Россия и Иран проведут в Каспийском море трехдневные совместные учения

Россия и Иран проведут в Каспийском море трехдневные совместные учения - 20.07.2025, ПРАЙМ

Россия и Иран проведут в Каспийском море трехдневные совместные учения

Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T10:44+0300

2025-07-20T10:44+0300

2025-07-20T10:44+0300

иран

россия

каспийское море

учения

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ТЕГЕРАН, 20 июл – ПРАЙМ. Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение ВС), передает госагентство Tasnim. "Комбинированные морские поисково-спасательные учения... CASAREX-2025, организованные ВМС Исламской Республики Иран, пройдут в Каспийском море в течение трех дней, начиная с завтрашнего дня (21 июля - ред.)... Эти учения состоятся при участии ВМС армии (Ирана - ред.), КСИР, ВМС Российской Федерации и наблюдателей из стран прикаспийского региона", - говорится в сообщении агентства. Целью учений, уточняет Tasnim, является повышение уровня морской безопасности и взаимодействия ВМС прикаспийских стран.

https://1prime.ru/20250719/tramp--859709846.html

иран

каспийское море

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иран, россия, каспийское море, учения