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Россия и Иран проведут в Каспийском море трехдневные совместные учения
Россия и Иран проведут в Каспийском море трехдневные совместные учения - 20.07.2025, ПРАЙМ
Россия и Иран проведут в Каспийском море трехдневные совместные учения
Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T10:44+0300
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2025-07-20T10:44+0300
иран
россия
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ТЕГЕРАН, 20 июл – ПРАЙМ. Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение ВС), передает госагентство Tasnim. "Комбинированные морские поисково-спасательные учения... CASAREX-2025, организованные ВМС Исламской Республики Иран, пройдут в Каспийском море в течение трех дней, начиная с завтрашнего дня (21 июля - ред.)... Эти учения состоятся при участии ВМС армии (Ирана - ред.), КСИР, ВМС Российской Федерации и наблюдателей из стран прикаспийского региона", - говорится в сообщении агентства. Целью учений, уточняет Tasnim, является повышение уровня морской безопасности и взаимодействия ВМС прикаспийских стран.
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иран, россия, каспийское море, учения
ИРАН, РОССИЯ, Каспийское море, учения
Россия и Иран проведут в Каспийском море трехдневные совместные учения
Tasnim: Россия и Иран с 21 июля начнут трехдневные учения в Каспийском море
ТЕГЕРАН, 20 июл – ПРАЙМ. Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение ВС), передает госагентство Tasnim.
"Комбинированные морские поисково-спасательные учения... CASAREX-2025, организованные ВМС Исламской Республики Иран, пройдут в Каспийском море в течение трех дней, начиная с завтрашнего дня (21 июля - ред.)... Эти учения состоятся при участии ВМС армии (Ирана - ред.), КСИР, ВМС Российской Федерации и наблюдателей из стран прикаспийского региона", - говорится в сообщении агентства.
Целью учений, уточняет Tasnim, является повышение уровня морской безопасности и взаимодействия ВМС прикаспийских стран.
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