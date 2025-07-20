https://1prime.ru/20250720/iran-859724164.html

AFP: "Евротройка" планирует новые переговоры с Ираном по ядерному вопросу

AFP: "Евротройка" планирует новые переговоры с Ираном по ядерному вопросу - 20.07.2025, ПРАЙМ

AFP: "Евротройка" планирует новые переговоры с Ираном по ядерному вопросу

Германия, Франция и Великобритания (страны "евротройки") планируют новые ядерные переговоры с Ираном на ближайшую неделю, передает агентство Франс Пресс со... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T14:21+0300

2025-07-20T14:21+0300

2025-07-20T14:21+0300

политика

германия

франция

великобритания

иран

ядерная программа

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Германия, Франция и Великобритания (страны "евротройки") планируют новые ядерные переговоры с Ираном на ближайшую неделю, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на немецкий дипломатический источник. Иранское агентство Tasnim в воскресенье со ссылкой на источник передавало, что Иран и страны "евротройки" договорились провести переговоры по иранской ядерной проблематике. Время и место проведения переговоров не указывалось. "Представители "евротройки" в контакте с Ираном, чтобы запланировать дальнейшие переговоры на ближайшую неделю", - цитирует Франс Пресс слова диписточника из Германии. Днем ранее агентство ISNA сообщило, что парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике Ирана проведет 22 июля заседание, в ходе которого планирует обсудить политику стран "евротройки", касающуюся механизма автоматического восстановления всех санкций Совета безопасности ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. Ранее министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета. В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германи и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.

https://1prime.ru/20250720/iran-859721852.html

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германия, франция, великобритания, иран, ядерная программа