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Россия в июне сократила закупки китайского картофеля на 12,4%
Россия в июне сократила закупки китайского картофеля на 12,4% - 20.07.2025, ПРАЙМ
Россия в июне сократила закупки китайского картофеля на 12,4%
Россия в июне неожиданно сократила ввоз китайского картофеля после непрерывного роста импорта в течение восьми месяцев, следует из данных китайской таможни,... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T13:48+0300
2025-07-20T13:48+0300
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Россия в июне неожиданно сократила ввоз китайского картофеля после непрерывного роста импорта в течение восьми месяцев, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Российские компании в начале лета приобрели 31,2 тысячи тонн картофеля у китайских фермеров, что на 12,4% меньше по сравнению с маем. Стоимость импорта также сократилась – с 14,6 миллиона долларов до 12,6 миллиона. Это стало первым снижением с сентября прошлого года: последние восемь месяцев – с октября по май – Россия увеличивала импорт. При этом в предыдущие годы июнь был "горячим" месяцем - спрос на китайский картофель увеличивался кратно. Текущее снижение импорта, вероятно, связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 240 тысяч тонн. В первом полугодии картофельный импорт из Поднебесной достиг рекорда: было ввезено 128,6 тысячи тонн на 49,4 миллиона долларов. Оба значения почти вшестеро выше, чем были годом ранее.
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россия, китай, минсельхоз, картофель
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Минсельхоз, картофель
Россия в июне сократила закупки китайского картофеля на 12,4%
Россия в июне сократила ввоз китайского картофеля после восьми месяцев роста
МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Россия в июне неожиданно сократила ввоз китайского картофеля после непрерывного роста импорта в течение восьми месяцев, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Российские компании в начале лета приобрели 31,2 тысячи тонн картофеля у китайских фермеров, что на 12,4% меньше по сравнению с маем. Стоимость импорта также сократилась – с 14,6 миллиона долларов до 12,6 миллиона.
Это стало первым снижением с сентября прошлого года: последние восемь месяцев – с октября по май – Россия увеличивала импорт. При этом в предыдущие годы июнь был "горячим" месяцем - спрос на китайский картофель увеличивался кратно.
Текущее снижение импорта, вероятно, связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 240 тысяч тонн.
В первом полугодии картофельный импорт из Поднебесной достиг рекорда: было ввезено 128,6 тысячи тонн на 49,4 миллиона долларов. Оба значения почти вшестеро выше, чем были годом ранее.
Россия нарастила экспорт кукурузы в Китай до максимума с 2024 года