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В Болгарии в дипломатической машине обнаружили рекордные 205,94 кг кокаина - 20.07.2025, ПРАЙМ
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В Болгарии в дипломатической машине обнаружили рекордные 205,94 кг кокаина
В Болгарии в дипломатической машине обнаружили рекордные 205,94 кг кокаина - 20.07.2025, ПРАЙМ
В Болгарии в дипломатической машине обнаружили рекордные 205,94 кг кокаина
Власти Болгарии изъяли рекордную для страны партию кокаина в 205,94 килограмма на пограничном переходе Капитан-Андреево при досмотре дипломатического... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T19:16+0300
2025-07-20T19:16+0300
происшествия
изъятие
наркотики
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Власти Болгарии изъяли рекордную для страны партию кокаина в 205,94 килограмма на пограничном переходе Капитан-Андреево при досмотре дипломатического автомобиля, въезжавшего на болгарскую территорию из Турции, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). "Рекордные 205,94 кокаина были изъяты на погранпереходе Капитан-Андреево из автомобиля, в котором ехал дипломат из Республики Конго (аккредитованный - ред.) в Брюсселе... Как сообщил прокурор округа Хасково Иван Стоянов, кокаин был обнаружен во время досмотра дипломатического автомобиля, въезжавшего в Болгарию из Турции 18 июля", - передает агентство в воскресенье. Как отмечается, наркотики были упакованы в пять чемоданов. По данным агентства, власти, помимо дипломата, задержали женщину с бельгийским гражданством и болгарина, который был за рулем автомобиля. Им предъявили обвинения. По оценке суда, стоимость изъятой партии наркотиков составляет 37,69 болгарских левов (около 22,4 миллиона долларов США).
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изъятие, наркотики
Происшествия, изъятие, наркотики
19:16 20.07.2025
 
В Болгарии в дипломатической машине обнаружили рекордные 205,94 кг кокаина

БТА: рекордные 205,94 кг кокаина изъяли в Болгарии при досмотре дипмашины

© Фото : Unsplash/Luba ErtelФлаги Болгарии
Флаги Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© Фото : Unsplash/Luba Ertel
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Власти Болгарии изъяли рекордную для страны партию кокаина в 205,94 килограмма на пограничном переходе Капитан-Андреево при досмотре дипломатического автомобиля, въезжавшего на болгарскую территорию из Турции, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
"Рекордные 205,94 кокаина были изъяты на погранпереходе Капитан-Андреево из автомобиля, в котором ехал дипломат из Республики Конго (аккредитованный - ред.) в Брюсселе... Как сообщил прокурор округа Хасково Иван Стоянов, кокаин был обнаружен во время досмотра дипломатического автомобиля, въезжавшего в Болгарию из Турции 18 июля", - передает агентство в воскресенье.
Как отмечается, наркотики были упакованы в пять чемоданов. По данным агентства, власти, помимо дипломата, задержали женщину с бельгийским гражданством и болгарина, который был за рулем автомобиля. Им предъявили обвинения. По оценке суда, стоимость изъятой партии наркотиков составляет 37,69 болгарских левов (около 22,4 миллиона долларов США).
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