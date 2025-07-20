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Россия нарастила экспорт кукурузы в Китай до максимума с 2024 года - 20.07.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила экспорт кукурузы в Китай до максимума с 2024 года
Россия нарастила экспорт кукурузы в Китай до максимума с 2024 года - 20.07.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт кукурузы в Китай до максимума с 2024 года
Российские поставки кукурузы в Китай в июне текущего года выросли до максимума с февраля прошлого года, составив почти 82 тысячи тонн, следует из данных... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T11:46+0300
2025-07-20T11:46+0300
экономика
россия
китай
кукуруза
экспорт
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Российские поставки кукурузы в Китай в июне текущего года выросли до максимума с февраля прошлого года, составив почти 82 тысячи тонн, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Китайские компании в начале лета приобрели 81,9 тысячи тонн российской кукурузы на 19,7 миллиона долларов, что в 1,4 раза больше уровня месяцем ранее в физическом и денежном выражениях. Июньские продажи в Китая стали для российских поставщиков максимальными с февраля 2023 года – тогда было продано 89,8 тысячи тонн кукурузы на 28,7 миллиона долларов. Россия в результате стала основным продавцом кукурузы на китайский рынок, обойдя Украину (65,7 тысячи тонн на 16,5 миллиона долларов) и Мьянму (8,6 тысячи тонн на 2,3 миллиона).
https://1prime.ru/20250719/import-859697528.html
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россия, китай, кукуруза, экспорт
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, кукуруза, экспорт
11:46 20.07.2025
 
Россия нарастила экспорт кукурузы в Китай до максимума с 2024 года

РФ поставила в Китай максимальные с февраля прошлого года 82 тысячи тонн кукурузы

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКукуруза
Кукуруза - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Российские поставки кукурузы в Китай в июне текущего года выросли до максимума с февраля прошлого года, составив почти 82 тысячи тонн, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Китайские компании в начале лета приобрели 81,9 тысячи тонн российской кукурузы на 19,7 миллиона долларов, что в 1,4 раза больше уровня месяцем ранее в физическом и денежном выражениях.
Июньские продажи в Китая стали для российских поставщиков максимальными с февраля 2023 года – тогда было продано 89,8 тысячи тонн кукурузы на 28,7 миллиона долларов.
Россия в результате стала основным продавцом кукурузы на китайский рынок, обойдя Украину (65,7 тысячи тонн на 16,5 миллиона долларов) и Мьянму (8,6 тысячи тонн на 2,3 миллиона).
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