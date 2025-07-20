https://1prime.ru/20250720/merts-859722172.html

"Разрушил надежды". На Западе сообщили о жестком решении Мерца по Украине

"Разрушил надежды". На Западе сообщили о жестком решении Мерца по Украине - 20.07.2025, ПРАЙМ

"Разрушил надежды". На Западе сообщили о жестком решении Мерца по Украине

МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил идею незамедлительного вступления Украины в Европейский союз, подчеркнув, что это невозможно до... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T11:30+0300

2025-07-20T11:30+0300

2025-07-20T11:30+0300

политика

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фридрих мерц

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил идею незамедлительного вступления Украины в Европейский союз, подчеркнув, что это невозможно до завершения конфликта с Россией, сообщает издание Exxpress."Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС", - пишет издание.Ранее, в пятницу, Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Берлине сообщил, что процесс евроинтеграции Украины может быть запущен лишь по завершении военного конфликта и будет представлять собой многолетний, поэтапный процесс.Канцлер также указал, что участие Украины в вооруженном конфликте делает ее членство в ЕС практически нереализуемым. Он акцентировал внимание на том, что данный процесс займет многие годы.

https://1prime.ru/20250718/merts--859684528.html

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запад, германия, фридрих мерц, украина, ес