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"Разрушил надежды". На Западе сообщили о жестком решении Мерца по Украине - 20.07.2025, ПРАЙМ
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"Разрушил надежды". На Западе сообщили о жестком решении Мерца по Украине
"Разрушил надежды". На Западе сообщили о жестком решении Мерца по Украине - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Разрушил надежды". На Западе сообщили о жестком решении Мерца по Украине
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил идею незамедлительного вступления Украины в Европейский союз, подчеркнув, что это невозможно до... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T11:30+0300
2025-07-20T11:30+0300
политика
запад
германия
фридрих мерц
украина
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил идею незамедлительного вступления Украины в Европейский союз, подчеркнув, что это невозможно до завершения конфликта с Россией, сообщает издание Exxpress."Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС", - пишет издание.Ранее, в пятницу, Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Берлине сообщил, что процесс евроинтеграции Украины может быть запущен лишь по завершении военного конфликта и будет представлять собой многолетний, поэтапный процесс.Канцлер также указал, что участие Украины в вооруженном конфликте делает ее членство в ЕС практически нереализуемым. Он акцентировал внимание на том, что данный процесс займет многие годы.
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запад, германия, фридрих мерц, украина, ес
Политика, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, УКРАИНА, ЕС
11:30 20.07.2025
 
"Разрушил надежды". На Западе сообщили о жестком решении Мерца по Украине

Exxpress: Мерц отверг Украину, назвав невозможным вступление в ЕС до конца конфликта

© CC BY 2.0 / European People's PartyКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил идею незамедлительного вступления Украины в Европейский союз, подчеркнув, что это невозможно до завершения конфликта с Россией, сообщает издание Exxpress.
"Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС", - пишет издание.
Ранее, в пятницу, Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Берлине сообщил, что процесс евроинтеграции Украины может быть запущен лишь по завершении военного конфликта и будет представлять собой многолетний, поэтапный процесс.
Канцлер также указал, что участие Украины в вооруженном конфликте делает ее членство в ЕС практически нереализуемым. Он акцентировал внимание на том, что данный процесс займет многие годы.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
"Слишком": Мерц обрушился на фон дер Ляйен из-за Украины
18 июля, 17:09
 
ПолитикаЗАПАДГЕРМАНИЯФридрих МерцУКРАИНАЕС
 
 
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