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"Разрушил надежды". На Западе сообщили о жестком решении Мерца по Украине
"Разрушил надежды". На Западе сообщили о жестком решении Мерца по Украине - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Разрушил надежды". На Западе сообщили о жестком решении Мерца по Украине
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил идею незамедлительного вступления Украины в Европейский союз, подчеркнув, что это невозможно до... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T11:30+0300
2025-07-20T11:30+0300
2025-07-20T11:30+0300
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил идею незамедлительного вступления Украины в Европейский союз, подчеркнув, что это невозможно до завершения конфликта с Россией, сообщает издание Exxpress."Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС", - пишет издание.Ранее, в пятницу, Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Берлине сообщил, что процесс евроинтеграции Украины может быть запущен лишь по завершении военного конфликта и будет представлять собой многолетний, поэтапный процесс.Канцлер также указал, что участие Украины в вооруженном конфликте делает ее членство в ЕС практически нереализуемым. Он акцентировал внимание на том, что данный процесс займет многие годы.
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Политика, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, УКРАИНА, ЕС
"Разрушил надежды". На Западе сообщили о жестком решении Мерца по Украине
Exxpress: Мерц отверг Украину, назвав невозможным вступление в ЕС до конца конфликта
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил идею незамедлительного вступления Украины в Европейский союз, подчеркнув, что это невозможно до завершения конфликта с Россией, сообщает издание Exxpress
.
"Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС", - пишет издание.
Ранее, в пятницу, Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Берлине сообщил, что процесс евроинтеграции Украины может быть запущен лишь по завершении военного конфликта и будет представлять собой многолетний, поэтапный процесс.
Канцлер также указал, что участие Украины в вооруженном конфликте делает ее членство в ЕС практически нереализуемым. Он акцентировал внимание на том, что данный процесс займет многие годы.
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