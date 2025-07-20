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Лидер АдГ решила защитить деньги граждан Германии от притязаний Мерца
Лидер АдГ решила защитить деньги граждан Германии от притязаний Мерца - 20.07.2025, ПРАЙМ
Лидер АдГ решила защитить деньги граждан Германии от притязаний Мерца
Жители Германии не понимают, почему правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T21:17+0300
2025-07-20T21:17+0300
2025-07-20T21:17+0300
экономика
германия
алиса вайдель
немцы
фридрих мерц
финансовая помощь для украины
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БЕРЛИН, 20 июл - ПРАЙМ. Жители Германии не понимают, почему правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных граждан не находит средств, заявила в интервью телеканалу ARD сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. "Правительство Фридриха Мерца дарит Украине девять миллиардов денег налогоплательщиков, а теперь хочет за пять миллиардов евро закупить ракеты Patriot. Этого никто уже не понимает. На всё деньги есть, только не на собственных людей. И это причина того, что мы, "Альтернатива для Германии", получаем все больше сторонников", - сказала она. Вайдель подчеркнула, что АдГ, по её словам, проводит политику в интересах граждан страны. Интервью лидера партии, которое она давала на открытой площадке у реки Шпрее близ правительственного квартала, чуть не сорвалось из-за того, что на противоположном берегу собрались активисты так называемого "Центра политической красоты". Протестующие включили громкоговорители с музыкой, громко скандировали речовки и свистели. В ходе беседы с ведущим Вайдель назвала активистов "НПО". Несколько раз интервью прерывалось, однако политик осталась до самого его конца. Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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германия, алиса вайдель, немцы, фридрих мерц, финансовая помощь для украины
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Алиса Вайдель, немцы, Фридрих Мерц, финансовая помощь для Украины
Лидер АдГ решила защитить деньги граждан Германии от притязаний Мерца
Вайдель: немцы не понимают, почему Мерц дарит Киеву их миллиарды евро
БЕРЛИН, 20 июл - ПРАЙМ. Жители Германии не понимают, почему правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных граждан не находит средств, заявила в интервью телеканалу ARD сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.
"Правительство Фридриха Мерца дарит Украине девять миллиардов денег налогоплательщиков, а теперь хочет за пять миллиардов евро закупить ракеты Patriot. Этого никто уже не понимает. На всё деньги есть, только не на собственных людей. И это причина того, что мы, "Альтернатива для Германии", получаем все больше сторонников", - сказала она.
Вайдель подчеркнула, что АдГ, по её словам, проводит политику в интересах граждан страны.
Интервью лидера партии, которое она давала на открытой площадке у реки Шпрее близ правительственного квартала, чуть не сорвалось из-за того, что на противоположном берегу собрались активисты так называемого "Центра политической красоты". Протестующие включили громкоговорители с музыкой, громко скандировали речовки и свистели.
В ходе беседы с ведущим Вайдель назвала активистов "НПО". Несколько раз интервью прерывалось, однако политик осталась до самого его конца.
Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Зеленые" в Германии потребовали в срочном порядке запретить АдГ, пишут СМИ