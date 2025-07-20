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Глазьев оценил шансы Евросоюза выбраться из кризиса путем милитаризации
Глазьев оценил шансы Евросоюза выбраться из кризиса путем милитаризации - 20.07.2025, ПРАЙМ
Глазьев оценил шансы Евросоюза выбраться из кризиса путем милитаризации
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил, что европейские санкции против Минска и Москвы привели Европу к серьезному кризису... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T22:06+0300
2025-07-20T22:06+0300
2025-07-20T22:07+0300
экономика
евросоюз
санкции против рф
кризис
милитаризация
экспертное мнение
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МИНСК, 20 июл – ПРАЙМ. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил, что европейские санкции против Минска и Москвы привели Европу к серьезному кризису и попытки выбраться из него путем милитаризации экономики не имеют перспективы. "Европа очень дорого заплатила за антироссийские санкции. В действительности санкции против России, Беларуси по Европе ударили куда сильнее, чем по нам. И в рамках Союзного государства, мы видим, эти санкции привели к бурному росту импортозамещения, к расширению кооперации. Они стали серьезным стимулом для создания новых совместных производств", - сказал Глазьев в интервью, показанном по телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье. Он подчеркнул, что в Белоруссии, например, сохранились очень хорошие мощности и компетенции в микроэлектронике, приборостроении, машиностроении. "В целом все это сегодня работает на все Союзное государство", - подчеркнул госсекретарь. По его словам, в Европе результатом санкций "стала деградация промышленности, резкий рост цен на энергоносители". "Фактически европейская промышленность потеряла конкурентоспособность. Во многом Европа в результате этих антироссийских и антибелорусских санкций оказалась в серьезном кризисе. Попытки выбраться из этого кризиса путем милитаризации перспективы никакой не имеют, потому что в отличие от экономики 100-летней давности сегодняшняя экономика базируется на человеческом потенциале", - продолжил Глазьев. Так что, подчеркнул он, "эти милитаристы европейские, которые вчера были обычными чиновниками, а вдруг сегодня кричат про военную угрозу, не от большого ума это делают". "А во-вторых, они всю свою политическую жизнь шли в кильваторе Вашингтона", - сказал Глазьев. По его словам, в Европе в результате милитаризации европейской экономики "людей отвлекают от работы, втягивают в производство товаров, которые не имеют потребительского смысла, что создает, наоборот, угрозы и напряжения". "Эти напряжения сказываются на ухудшение условий функционирования экономики", - констатировал Глазьев.
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евросоюз, санкции против рф, кризис, милитаризация, экспертное мнение
Экономика, Евросоюз, санкции против РФ, кризис, милитаризация, экспертное мнение
Глазьев оценил шансы Евросоюза выбраться из кризиса путем милитаризации
Глазьев: милитаризация не поможет ЕС выбраться из кризиса, вызванного санкциями
МИНСК, 20 июл – ПРАЙМ. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил, что европейские санкции против Минска и Москвы привели Европу к серьезному кризису и попытки выбраться из него путем милитаризации экономики не имеют перспективы.
"Европа очень дорого заплатила за антироссийские санкции. В действительности санкции против России, Беларуси по Европе ударили куда сильнее, чем по нам. И в рамках Союзного государства, мы видим, эти санкции привели к бурному росту импортозамещения, к расширению кооперации. Они стали серьезным стимулом для создания новых совместных производств", - сказал Глазьев в интервью, показанном по телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.
Он подчеркнул, что в Белоруссии, например, сохранились очень хорошие мощности и компетенции в микроэлектронике, приборостроении, машиностроении. "В целом все это сегодня работает на все Союзное государство", - подчеркнул госсекретарь.
По его словам, в Европе результатом санкций "стала деградация промышленности, резкий рост цен на энергоносители". "Фактически европейская промышленность потеряла конкурентоспособность. Во многом Европа в результате этих антироссийских и антибелорусских санкций оказалась в серьезном кризисе. Попытки выбраться из этого кризиса путем милитаризации перспективы никакой не имеют, потому что в отличие от экономики 100-летней давности сегодняшняя экономика базируется на человеческом потенциале", - продолжил Глазьев.
Число введенных санкций против России перевалило за 30 тысяч
Так что, подчеркнул он, "эти милитаристы европейские, которые вчера были обычными чиновниками, а вдруг сегодня кричат про военную угрозу, не от большого ума это делают". "А во-вторых, они всю свою политическую жизнь шли в кильваторе Вашингтона", - сказал Глазьев.
По его словам, в Европе в результате милитаризации европейской экономики "людей отвлекают от работы, втягивают в производство товаров, которые не имеют потребительского смысла, что создает, наоборот, угрозы и напряжения". "Эти напряжения сказываются на ухудшение условий функционирования экономики", - констатировал Глазьев.