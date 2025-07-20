Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глазьев оценил шансы Евросоюза выбраться из кризиса путем милитаризации - 20.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250720/militarizatsiya-859729789.html
Глазьев оценил шансы Евросоюза выбраться из кризиса путем милитаризации
Глазьев оценил шансы Евросоюза выбраться из кризиса путем милитаризации - 20.07.2025, ПРАЙМ
Глазьев оценил шансы Евросоюза выбраться из кризиса путем милитаризации
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил, что европейские санкции против Минска и Москвы привели Европу к серьезному кризису... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T22:06+0300
2025-07-20T22:07+0300
экономика
евросоюз
санкции против рф
кризис
милитаризация
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg
МИНСК, 20 июл – ПРАЙМ. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил, что европейские санкции против Минска и Москвы привели Европу к серьезному кризису и попытки выбраться из него путем милитаризации экономики не имеют перспективы. "Европа очень дорого заплатила за антироссийские санкции. В действительности санкции против России, Беларуси по Европе ударили куда сильнее, чем по нам. И в рамках Союзного государства, мы видим, эти санкции привели к бурному росту импортозамещения, к расширению кооперации. Они стали серьезным стимулом для создания новых совместных производств", - сказал Глазьев в интервью, показанном по телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье. Он подчеркнул, что в Белоруссии, например, сохранились очень хорошие мощности и компетенции в микроэлектронике, приборостроении, машиностроении. "В целом все это сегодня работает на все Союзное государство", - подчеркнул госсекретарь. По его словам, в Европе результатом санкций "стала деградация промышленности, резкий рост цен на энергоносители". "Фактически европейская промышленность потеряла конкурентоспособность. Во многом Европа в результате этих антироссийских и антибелорусских санкций оказалась в серьезном кризисе. Попытки выбраться из этого кризиса путем милитаризации перспективы никакой не имеют, потому что в отличие от экономики 100-летней давности сегодняшняя экономика базируется на человеческом потенциале", - продолжил Глазьев. Так что, подчеркнул он, "эти милитаристы европейские, которые вчера были обычными чиновниками, а вдруг сегодня кричат про военную угрозу, не от большого ума это делают". "А во-вторых, они всю свою политическую жизнь шли в кильваторе Вашингтона", - сказал Глазьев. По его словам, в Европе в результате милитаризации европейской экономики "людей отвлекают от работы, втягивают в производство товаров, которые не имеют потребительского смысла, что создает, наоборот, угрозы и напряжения". "Эти напряжения сказываются на ухудшение условий функционирования экономики", - констатировал Глазьев.
https://1prime.ru/20250720/sanktsii-859720116.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_156:0:2244:1566_1920x0_80_0_0_33dd3fb3694b0b12896746d01812dcc4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
евросоюз, санкции против рф, кризис, милитаризация, экспертное мнение
Экономика, Евросоюз, санкции против РФ, кризис, милитаризация, экспертное мнение
22:06 20.07.2025 (обновлено: 22:07 20.07.2025)
 
Глазьев оценил шансы Евросоюза выбраться из кризиса путем милитаризации

Глазьев: милитаризация не поможет ЕС выбраться из кризиса, вызванного санкциями

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 20 июл – ПРАЙМ. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил, что европейские санкции против Минска и Москвы привели Европу к серьезному кризису и попытки выбраться из него путем милитаризации экономики не имеют перспективы.
"Европа очень дорого заплатила за антироссийские санкции. В действительности санкции против России, Беларуси по Европе ударили куда сильнее, чем по нам. И в рамках Союзного государства, мы видим, эти санкции привели к бурному росту импортозамещения, к расширению кооперации. Они стали серьезным стимулом для создания новых совместных производств", - сказал Глазьев в интервью, показанном по телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.
Он подчеркнул, что в Белоруссии, например, сохранились очень хорошие мощности и компетенции в микроэлектронике, приборостроении, машиностроении. "В целом все это сегодня работает на все Союзное государство", - подчеркнул госсекретарь.
По его словам, в Европе результатом санкций "стала деградация промышленности, резкий рост цен на энергоносители". "Фактически европейская промышленность потеряла конкурентоспособность. Во многом Европа в результате этих антироссийских и антибелорусских санкций оказалась в серьезном кризисе. Попытки выбраться из этого кризиса путем милитаризации перспективы никакой не имеют, потому что в отличие от экономики 100-летней давности сегодняшняя экономика базируется на человеческом потенциале", - продолжил Глазьев.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
Число введенных санкций против России перевалило за 30 тысяч
08:14
Так что, подчеркнул он, "эти милитаристы европейские, которые вчера были обычными чиновниками, а вдруг сегодня кричат про военную угрозу, не от большого ума это делают". "А во-вторых, они всю свою политическую жизнь шли в кильваторе Вашингтона", - сказал Глазьев.
По его словам, в Европе в результате милитаризации европейской экономики "людей отвлекают от работы, втягивают в производство товаров, которые не имеют потребительского смысла, что создает, наоборот, угрозы и напряжения". "Эти напряжения сказываются на ухудшение условий функционирования экономики", - констатировал Глазьев.
 
ЭкономикаЕвросоюзсанкции против РФкризисмилитаризацияэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала