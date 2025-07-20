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На Молдавию свалилась новая напасть, сетуют в республике - 20.07.2025, ПРАЙМ
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На Молдавию свалилась новая напасть, сетуют в республике
На Молдавию свалилась новая напасть, сетуют в республике - 20.07.2025, ПРАЙМ
На Молдавию свалилась новая напасть, сетуют в республике
Молдавия из-за весенних заморозков останется без абрикосов, персиков и нектаринов, пострадал также урожай яблок и черешни, заявил директор ассоциации Moldova... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T16:45+0300
2025-07-20T16:49+0300
происшествия
молдавия
заморозки
урожай
фрукты
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КИШИНЕВ, 20 июл - ПРАЙМ. Молдавия из-за весенних заморозков останется без абрикосов, персиков и нектаринов, пострадал также урожай яблок и черешни, заявил директор ассоциации Moldova Fruct Юрий Фэля. "Весенние заморозки нанесли серьёзный удар по садоводству Молдовы — урожай фруктов в 2025 году оказался под угрозой. Наиболее сильно пострадали абрикосы, персики и нектарины. При этом не только количество, но и качество оставшихся плодов ухудшится из-за влияния низких температур на стадии завязи", - заявил Фэля в эфире телеканала Agro TV. По его словам, урожай абрикосов может составить лишь 15–20% от прошлогоднего уровня, а персики и нектарины фактически полностью утрачены. Также серьезно пострадала черешня — более чем на 60%, а урожай яблок сократится примерно на 40%. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности в мае сообщало: весенние заморозки уничтожили более 8650 гектаров садов. Особенно они пострадали в период цветения и формирования плодов. По предварительным оценкам, урожай черешни уменьшится на 55%, абрикосов и слив — на 40–45%. Ранее ассоциации "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйства из-за заморозков, но их запрос о помощи остался без ответа.
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молдавия, заморозки, урожай, фрукты
Происшествия, МОЛДАВИЯ, заморозки, урожай, фрукты
16:45 20.07.2025 (обновлено: 16:49 20.07.2025)
 
На Молдавию свалилась новая напасть, сетуют в республике

Moldova Fruct: заморозки лишат Молдавию урожая большинства видов фруктов

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 20 июл - ПРАЙМ. Молдавия из-за весенних заморозков останется без абрикосов, персиков и нектаринов, пострадал также урожай яблок и черешни, заявил директор ассоциации Moldova Fruct Юрий Фэля.
"Весенние заморозки нанесли серьёзный удар по садоводству Молдовы — урожай фруктов в 2025 году оказался под угрозой. Наиболее сильно пострадали абрикосы, персики и нектарины. При этом не только количество, но и качество оставшихся плодов ухудшится из-за влияния низких температур на стадии завязи", - заявил Фэля в эфире телеканала Agro TV.
По его словам, урожай абрикосов может составить лишь 15–20% от прошлогоднего уровня, а персики и нектарины фактически полностью утрачены. Также серьезно пострадала черешня — более чем на 60%, а урожай яблок сократится примерно на 40%.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности в мае сообщало: весенние заморозки уничтожили более 8650 гектаров садов. Особенно они пострадали в период цветения и формирования плодов. По предварительным оценкам, урожай черешни уменьшится на 55%, абрикосов и слив — на 40–45%.
Ранее ассоциации "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйства из-за заморозков, но их запрос о помощи остался без ответа.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с РФ
14 июля, 12:48
 
ПроисшествияМОЛДАВИЯзаморозкиурожайфрукты
 
 
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