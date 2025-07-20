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На крымском направлении задерживаются более 20 поездов - 20.07.2025, ПРАЙМ
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На крымском направлении задерживаются более 20 поездов
На крымском направлении задерживаются более 20 поездов - 20.07.2025, ПРАЙМ
На крымском направлении задерживаются более 20 поездов
Более 20 пассажирских поездов по направлению в Крым и с полуострова задерживается от часа до 11 часов, сообщила компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T01:17+0300
2025-07-20T01:17+0300
бизнес
москва
симферополь
крым
олег белозеров
ржд
гранд сервис экспресс
фпк
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Более 20 пассажирских поездов по направлению в Крым и с полуострова задерживается от часа до 11 часов, сообщила компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". Ранее компания сообщала, что на крымском направлении по состоянию на 20.00 мск субботы задерживается 21 пассажирский поезд, однако время их задержки не указывалось. По данным на 23.30 мск субботы, по направлению в Крым задерживаются десять составов, максимальное время задержки - 10,5 часа. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 23.30 мск. В Крым: №17/18 Москва - Симферополь, отправлением 18.07, задержка восемь часов; №67/68 Москва - Симферополь, отправлением 18.07, задержка 10,5 часа; №177/178 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 18.07, задержка семь часов; №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 18.07, задержка четыре часа; №91/92 Москва - Севастополь, отправлением 18.07, задержка 4,5 часа; №163/164 Москва - Феодосия, отправлением 18.07, задержка около трех часов; №173/174 Москва - Евпатория, отправлением 18.07, задержка 2,5 часа; №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 18.07, задержка два часа; №27/28 Москва - Симферополь, задержка один час; №473/474 Смоленск - Симферополь, задержка 1,5 часа", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. При этом по направлению из Крыма задерживается 11 поездов, максимальное время задержки - около 11 часов. "Из Крыма: №17/18 Симферополь – Москва, отправлением 18.07, задержка около семи часов; №27/28 Симферополь – Москва, отправлением 18.07, задержка около 11 часов; №163/164 Феодосия - Москва, отправлением 18.07, задержка около 11 часов; №473/474 Симферополь – Смоленск, отправлением 18.07, задержка 11 часов; №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 18.07, задержка семь часов; №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 18.07, задержка около 11 часов; №167/168 Симферополь - Москва, отправлением 18.07, задержка около 11 часов; №173/174 Евпатория - Москва, отправлением 18.07, задержка семь часов; №91/92 Севастополь - Москва, отправлением 18.07, задержка 5,5 часа; №97/98 Симферополь - Москва, отправлением 19.07, задержка четыре часа; №141/142 Симферополь - Пермь, отправлением 19.07, задержка 3,5 часа", - говорится в сообщении. В компании добавили, что время задержки в пути может измениться, добавив, что используют все возможности по сокращению времени задержки. Ранее в РЖД отметили, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны 75 пассажирских поездов формирования ФПК. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
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Бизнес, МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, Олег Белозеров, РЖД, Гранд сервис экспресс, ФПК
01:17 20.07.2025
 
На крымском направлении задерживаются более 20 поездов

"Гранд сервис экспресс": более 20 поездов задерживаются на крымском направлении

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Более 20 пассажирских поездов по направлению в Крым и с полуострова задерживается от часа до 11 часов, сообщила компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс".
Ранее компания сообщала, что на крымском направлении по состоянию на 20.00 мск субботы задерживается 21 пассажирский поезд, однако время их задержки не указывалось. По данным на 23.30 мск субботы, по направлению в Крым задерживаются десять составов, максимальное время задержки - 10,5 часа.
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 23.30 мск. В Крым: №17/18 Москва - Симферополь, отправлением 18.07, задержка восемь часов; №67/68 Москва - Симферополь, отправлением 18.07, задержка 10,5 часа; №177/178 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 18.07, задержка семь часов; №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 18.07, задержка четыре часа; №91/92 Москва - Севастополь, отправлением 18.07, задержка 4,5 часа; №163/164 Москва - Феодосия, отправлением 18.07, задержка около трех часов; №173/174 Москва - Евпатория, отправлением 18.07, задержка 2,5 часа; №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 18.07, задержка два часа; №27/28 Москва - Симферополь, задержка один час; №473/474 Смоленск - Симферополь, задержка 1,5 часа", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
При этом по направлению из Крыма задерживается 11 поездов, максимальное время задержки - около 11 часов.
"Из Крыма: №17/18 Симферополь – Москва, отправлением 18.07, задержка около семи часов; №27/28 Симферополь – Москва, отправлением 18.07, задержка около 11 часов; №163/164 Феодосия - Москва, отправлением 18.07, задержка около 11 часов; №473/474 Симферополь – Смоленск, отправлением 18.07, задержка 11 часов; №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 18.07, задержка семь часов; №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 18.07, задержка около 11 часов; №167/168 Симферополь - Москва, отправлением 18.07, задержка около 11 часов; №173/174 Евпатория - Москва, отправлением 18.07, задержка семь часов; №91/92 Севастополь - Москва, отправлением 18.07, задержка 5,5 часа; №97/98 Симферополь - Москва, отправлением 19.07, задержка четыре часа; №141/142 Симферополь - Пермь, отправлением 19.07, задержка 3,5 часа", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что время задержки в пути может измениться, добавив, что используют все возможности по сокращению времени задержки.
Ранее в РЖД отметили, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны 75 пассажирских поездов формирования ФПК. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение.
Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
 
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