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"Ящик Пандоры". Европу предостерегли от еще одной критической ошибки

"Ящик Пандоры". Европу предостерегли от еще одной критической ошибки - 20.07.2025, ПРАЙМ

"Ящик Пандоры". Европу предостерегли от еще одной критической ошибки

Брюссель продолжает поддерживать Киев доходами от замороженных российских активов. В 2024-м депозитарий заработал на их инвестировании почти семь миллиардов... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T06:06+0300

2025-07-20T06:06+0300

2025-07-20T06:06+0300

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ, Елена Савельева. Брюссель продолжает поддерживать Киев доходами от замороженных российских активов. В 2024-м депозитарий заработал на их инвестировании почти семь миллиардов евро. Теперь власти ЕС хотят делать ставку на высокорискованные инвестиции, чтобы получить еще больше прибыли. В Euroclear уже предупреждали чиновников — нести ответственность за их действия не намерены. Чем чреваты для Европы эксперименты с российскими деньгами, и почему депозитарий может оказаться крайним в этой истории, — в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЗаработать большеВсего в Европе заморозили более 300 миллиардов долларов США из резервов Банка России. Большая часть этих активов — 191 млрд евро (198 млн долларов) — хранится в международном депозитарии Euroclear в Бельгии.В 2023-м году площадка заработала на их инвестировании 4,4 миллиарда евро. За прошлый год — около 6,9 миллиарда. Теперь Европа нацелена максимизировать процентный доход.Как пишет Financial Times (FT), с этой целью в Еврокомиссии предложили перераспределить денежные средства в более рискованные классы активов, которые способны дать более высокий доход. Особенно, с учетом того, что прибыль от них уменьшается при снижении Европейским центральным банком процентной ставки.Как уточняет Politico, исполнительный комитет ЕС рассматривает возможность перевода замороженных российских государственных активов, хранящихся в Бельгии, в новый фонд, специализирующий на более рискованных инвестициях, который будет выплачивать повышенные проценты.Какие именно вложения это могут быть, в ЕС не уточнили. Однако в Euroclear уже предупредили: подобные действия могут повлечь большие потери и привести к серьезным последствиям.Системные рискиАналитики подчеркивают: планы увеличить доходность за счёт перевода прибыли от заблокированных российских активов в более рисковые инвестиции действительно несут серьёзные финансовые и системные риски."Если прибыль от замороженных активов начнут получать посредством вложений в ваятельные рынки или ценные бумаги низкого кредитного качества, существует вероятность потери части капитала. Такая ситуация может поставить под угрозу способность вернуть активы России, если в будущем будет принято политическое решение об их возврате", — поясняет Вадим Петров, юрист-международник, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.В этой связи глава Euroclear Урбен задала резонный вопрос: "если вы увеличиваете доходы, вы увеличиваете риски. И кто несёт этот риск?".А кроме того, как заявила она в интервью FT, "планы ЕС по сбору дополнительных средств для Украины за счет вложения замороженных российских государственных средств в более рискованные инвестиции будут равносильны "экспроприации"."Юридически перевод денег на баланс новой структуры означает экспроприацию средств с баланса Euroclear. Для депозитария это неприемлемо — ведь таким образом он и лишается активов, и остается мишенью для претензий", — уточняет Петров."Козел отпущения"В Euroclear того и боятся: в этой истории депозитарий окажется крайним, и когда Москва начнет подавать иски, отвечать придется именно ему.И, по мнению, наблюдателей и юристов такой сценарий совсем не исключен. Действия ЕС несут прямой урон площадке — как финансовый, так и репутационный."Неизбежно последуют иски от России в международных судах по возврату собственности с учетом понесенных расходов на иски и недополученной прибыли, в связи с нормами международного права у России есть все шансы выиграть суды. В результате депозитарий понесет миллиардные потери", — считает Дмитрий Семенов, экономист, юрист-международникДепозитарий оказался в крайне уязвимом положении, по причине того, что Euroclear рискует столкнуться с масштабными судебными исками не только со стороны России, но и других стран, которые могут усомниться в надежности европейской финансовой инфраструктуры, добавляет Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ.Последствия для ЕвропыПоследствия при таком сценарии будут гораздо более широкими, чем похоже представляют себе в Европе. Особенно, если там пойдут на более радикальный шаг — конфискацию российских резервов.Подобный прецедент явно привлечет внимание держателей крупных мировых резервов — центральных банков Китая, стран Персидского залива, других развивающихся экономик. В случае прямого нарушения имущественных прав центрального банка крупной страны инвесторы могут пересмотреть свою оценку надёжности евро как резервной валюты.Неудивительно, что попытки прямого отъема в Европе поддерживают далеко не все. Против конфискации выступают, в частности, Германия, Франция, Италия и Япония. Конфисковав российские активы в Euroclear для финансирования восстановления Украины, ЕС фактически открывает ящик Пандоры — как с юридической, так и с финансовой точки зрения.Прецедент станет четким сигналом миру: схожим образом запад может поступить и с активами других государств в случае политической напряженности. Последствия не заставят ждать: ускоренный вывод резервов из единой европейской валюты странами-держателями, обесценение евро, рост стоимости заимствований для европейских государств. Cтабильность европейской финансовой системы в этом случае окажется под угрозой.

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

финансы, европа, бельгия, украина, ес, euroclear