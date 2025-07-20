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Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6%

Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% - 20.07.2025, ПРАЙМ

Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6%

Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ( "Единая Россия"). | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T03:02+0300

2025-07-20T03:02+0300

2025-07-20T03:02+0300

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ( "Единая Россия"). "С 1 октября денежное довольствие действующих военнослужащих, лежащее в основе расчета пенсионного обеспечения уволенных по выслуге, увеличивается на 7,6%. В том же объеме индексируются пенсии всех военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи, поскольку их выплаты напрямую зависят от совокупного размера окладов по званию и должности", - сказал агентству Говырин. По словам депутата, первоначально планировалось повысить эти суммы только на 4,5%, однако в связи с уточнением макроэкономических показателей и инфляционных ожиданий в этом году был принят и подписан новый закон, в котором закреплено повышение военных пенсий до 7,6% с 1 октября. "Фактически изменение уже действует на уровне федерального закона и ожидается только соответствующее постановление правительства РФ, которое формально зафиксирует обновленные оклады в документах подведомственных министерств", - отметил Говырин. Парламентарий подчеркнул, что повышение пенсий на 7,6% будет применено ко всем лицам, получающим пенсионное обеспечение по линии силовых ведомств, что включает бывших военнослужащих Минобороны, уволенных со службы по выслуге лет, по состоянию здоровья или по сокращению штатов, а также органы внешней разведки и некоторых категорий работников прокуратуры и СК, если их пенсии рассчитываются по правилам военной службы. "Также индексация коснется получателей пенсий за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если эти выплаты были назначены по военной линии. На практике перерасчет будет произведен автоматически органами Социального фонда России после утверждения обновленных окладов и внесения соответствующих данных ведомствами", - уточнил Говырин. Депутат добавил, что прибавка, скорее всего, составит ровно 7,6% от установленного размера военной пенсии, если в новом постановлении правительства будет такая сумма. "Например, если пенсионер получает 25 тысяч рублей, то после индексации его пенсия увеличится на 1900 рублей и составит 26900 рублей. При сумме в 30 тысяч рублей прибавка составит 2280 рублей (итого - 32280), при 40 тысяч рублей - 3040 рублей (итого - 43040), при 50 тысяч - 3800 рублей (итого - 53800). Формула расчета проста: текущая пенсия умножается на коэффициент 1,076", - объяснил Говырин. По данным парламентария, перерасчет производится с 1 октября и начисляется с этой даты вне зависимости от даты выхода нового постановления, поэтому деньги за октябрь поступят в полном объеме позднее, но единовременно, а к концу года пенсионные выплаты вернутся к реальному уровню потребления, который был утрачен из-за инфляционного давления.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, рф, госдума, единая россия, росгвардия