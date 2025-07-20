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Площадкой для переговоров РФ и Украины остается Стамбул, сообщил источник
Площадкой для переговоров РФ и Украины остается Стамбул, сообщил источник - 20.07.2025, ПРАЙМ
Площадкой для переговоров РФ и Украины остается Стамбул, сообщил источник
Площадкой для переговоров между делегациями РФ и Украины остается Стамбул, сообщил РИА Новости источник. | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T14:49+0300
2025-07-20T14:49+0300
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СТАМБУЛ, 20 июл - ПРАЙМ. Площадкой для переговоров между делегациями РФ и Украины остается Стамбул, сообщил РИА Новости источник. "Переговорной площадкой остается Стамбул", - заявил источник. Россия давно готова к новому раунду переговоров с Украиной, сигналы из Киева позволяют надеяться, что их дата появится скоро, сказал РИА Новости источник в Москве, комментируя сообщения о предложении украинских властей провести новый раунд переговоров с РФ. Ранее Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
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россия, украина, переговоры, стамбул
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, Стамбул
Площадкой для переговоров РФ и Украины остается Стамбул, сообщил источник
Площадкой для российско-украинских переговоров остается Стамбул, сообщил источник
СТАМБУЛ, 20 июл - ПРАЙМ. Площадкой для переговоров между делегациями РФ и Украины остается Стамбул, сообщил РИА Новости источник.
"Переговорной площадкой остается Стамбул", - заявил источник.
Россия давно готова к новому раунду переговоров с Украиной, сигналы из Киева позволяют надеяться, что их дата появится скоро, сказал РИА Новости источник в Москве, комментируя сообщения о предложении украинских властей провести новый раунд переговоров с РФ.
Ранее Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
В Кремле поддержали идею добавить динамики переговорам с Украиной