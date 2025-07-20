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Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Южной Корее, узнали СМИ

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Южной Корее, узнали СМИ - 20.07.2025, ПРАЙМ

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Южной Корее, узнали СМИ

Президент США Дональд Трамп может поехать в Китай для встречи с председателем КНР перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T18:17+0300

2025-07-20T18:17+0300

2025-07-20T18:18+0300

политика

дональд трамп

си цзиньпин

встреча

саммит атэс

южная корея

мнение

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может поехать в Китай для встречи с председателем КНР перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее осенью или же встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях этого мероприятия, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники. "Саммит АТЭС в Южной Корее, вероятно, лучшая возможность для Си Цзиньпина и Дональда Трампа встретиться лично в этом году... Трамп может посетить Китай перед тем, как поехать на саммит АТЭС с 30 октября по 1 ноября, или же он может встретиться с китайским коллегой на полях АТЭС", - говорится в публикации издания. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

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дональд трамп, си цзиньпин, встреча, саммит атэс, южная корея, мнение