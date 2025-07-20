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Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Южной Корее, узнали СМИ - 20.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Южной Корее, узнали СМИ
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Южной Корее, узнали СМИ - 20.07.2025, ПРАЙМ
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Южной Корее, узнали СМИ
Президент США Дональд Трамп может поехать в Китай для встречи с председателем КНР перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T18:17+0300
2025-07-20T18:18+0300
политика
дональд трамп
си цзиньпин
встреча
саммит атэс
южная корея
мнение
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может поехать в Китай для встречи с председателем КНР перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее осенью или же встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях этого мероприятия, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники. "Саммит АТЭС в Южной Корее, вероятно, лучшая возможность для Си Цзиньпина и Дональда Трампа встретиться лично в этом году... Трамп может посетить Китай перед тем, как поехать на саммит АТЭС с 30 октября по 1 ноября, или же он может встретиться с китайским коллегой на полях АТЭС", - говорится в публикации издания. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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дональд трамп, си цзиньпин, встреча, саммит атэс, южная корея, мнение
Политика, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, встреча, саммит АТЭС, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, мнение
18:17 20.07.2025 (обновлено: 18:18 20.07.2025)
 
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Южной Корее, узнали СМИ

SCMP: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться до или во время саммита АТЭС в Южной Корее

© AFP / Nicolas Asfouri%Потртреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на обложках журналов в Пекине, Китай
%Потртреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на обложках журналов в Пекине, Китай - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© AFP / Nicolas Asfouri
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может поехать в Китай для встречи с председателем КНР перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее осенью или же встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях этого мероприятия, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
"Саммит АТЭС в Южной Корее, вероятно, лучшая возможность для Си Цзиньпина и Дональда Трампа встретиться лично в этом году... Трамп может посетить Китай перед тем, как поехать на саммит АТЭС с 30 октября по 1 ноября, или же он может встретиться с китайским коллегой на полях АТЭС", - говорится в публикации издания.
Китай и США в настоящее время находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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ПолитикаДональд ТрампСи Цзиньпинвстречасаммит АТЭСЮЖНАЯ КОРЕЯмнение
 
 
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