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В Кремле прокомментировали антироссийские настроения в ряде стран Европы

В Кремле прокомментировали антироссийские настроения в ряде стран Европы - 20.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали антироссийские настроения в ряде стран Европы

Антироссийский и милитаристский экстаз ряда стран Европы не находит общего понимания на Западе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T12:57+0300

2025-07-20T12:57+0300

2025-07-20T13:04+0300

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дмитрий песков

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Антироссийский и милитаристский экстаз ряда стран Европы не находит общего понимания на Западе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Антироссийский и милитаристский экстаз, он, слава Богу, не находит общего понимания пока еще", - сообщил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию с покупками и поставками Западом вооружения Украине.Как отметил Песков, в целом в Европе на сегодняшний день можно наблюдать весьма опасную тенденцию по поставкам оружия Украине, добавив, что Россия, безусловно, учитывает эти настроения и исходя из этого строит свои планы.Кроме того, по словам пресс-секретаря, некоторые западные страны активно и целенаправленно работают над тем, чтобы представить Россию "исчадием ада" как для своей внутренней аудитории, так и за рубежом.При этом он обратил внимание на возникшие разногласия между европейскими государствами относительно того, кто должен приобретать вооружение для противостояния России."Это говорит о том, что антироссийский и милитаристский экстаз, слава Богу, не находит общего понимания пока еще", - заключил Песков.

https://1prime.ru/20250720/vstrecha-859722437.html

запад

европа

украина

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россия, запад, европа, украина, дмитрий песков