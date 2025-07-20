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В Кремле прокомментировали антироссийские настроения в ряде стран Европы
В Кремле прокомментировали антироссийские настроения в ряде стран Европы - 20.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали антироссийские настроения в ряде стран Европы
Антироссийский и милитаристский экстаз ряда стран Европы не находит общего понимания на Западе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T12:57+0300
2025-07-20T12:57+0300
2025-07-20T13:04+0300
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Антироссийский и милитаристский экстаз ряда стран Европы не находит общего понимания на Западе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Антироссийский и милитаристский экстаз, он, слава Богу, не находит общего понимания пока еще", - сообщил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию с покупками и поставками Западом вооружения Украине.Как отметил Песков, в целом в Европе на сегодняшний день можно наблюдать весьма опасную тенденцию по поставкам оружия Украине, добавив, что Россия, безусловно, учитывает эти настроения и исходя из этого строит свои планы.Кроме того, по словам пресс-секретаря, некоторые западные страны активно и целенаправленно работают над тем, чтобы представить Россию "исчадием ада" как для своей внутренней аудитории, так и за рубежом.При этом он обратил внимание на возникшие разногласия между европейскими государствами относительно того, кто должен приобретать вооружение для противостояния России."Это говорит о том, что антироссийский и милитаристский экстаз, слава Богу, не находит общего понимания пока еще", - заключил Песков.
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россия, запад, европа, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, ЕВРОПА, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали антироссийские настроения в ряде стран Европы
Песков: антироссийский и милитаристский экстаз стран Европы не находит общего понимания
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Антироссийский и милитаристский экстаз ряда стран Европы не находит общего понимания на Западе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Антироссийский и милитаристский экстаз, он, слава Богу, не находит общего понимания пока еще", - сообщил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию с покупками и поставками Западом вооружения Украине.
Как отметил Песков, в целом в Европе на сегодняшний день можно наблюдать весьма опасную тенденцию по поставкам оружия Украине, добавив, что Россия, безусловно, учитывает эти настроения и исходя из этого строит свои планы.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, некоторые западные страны активно и целенаправленно работают над тем, чтобы представить Россию "исчадием ада" как для своей внутренней аудитории, так и за рубежом.
При этом он обратил внимание на возникшие разногласия между европейскими государствами относительно того, кто должен приобретать вооружение для противостояния России.
"Это говорит о том, что антироссийский и милитаристский экстаз, слава Богу, не находит общего понимания пока еще", - заключил Песков.
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