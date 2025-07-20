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Евросоюз не получит отсрочку по пошлинам, объявил глава Минторга США

Евросоюз не получит отсрочку по пошлинам, объявил глава Минторга США - 20.07.2025, ПРАЙМ

Евросоюз не получит отсрочку по пошлинам, объявил глава Минторга США

США не дадут Евросоюзу новой отсрочки по введению повышенной импортной пошлины, которая вступит в силу с первого августа, сообщил в воскресенье глава... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T18:05+0300

2025-07-20T18:05+0300

2025-07-20T18:07+0300

экономика

минторг сша

совет евросоюза

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ВАШИНГТОН, 20 июл - ПРАЙМ. США не дадут Евросоюзу новой отсрочки по введению повышенной импортной пошлины, которая вступит в силу с первого августа, сообщил в воскресенье глава американского минторга Роберт Латник. "Нет, это жесткий срок, поэтому первого августа вступят в силу новые пошлины", - заявил он в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос, могут ли власти США дать ЕС новую отсрочку. По словам чиновника, несмотря на предстоящее введение повышенных пошлин, "ничто не мешает" Брюсселю и другим торговым партнерам Вашингтона продолжать вести переговоры с американской администрацией.

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минторг сша, совет евросоюза