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Евросоюз не получит отсрочку по пошлинам, объявил глава Минторга США - 20.07.2025, ПРАЙМ
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Евросоюз не получит отсрочку по пошлинам, объявил глава Минторга США
Евросоюз не получит отсрочку по пошлинам, объявил глава Минторга США - 20.07.2025, ПРАЙМ
Евросоюз не получит отсрочку по пошлинам, объявил глава Минторга США
США не дадут Евросоюзу новой отсрочки по введению повышенной импортной пошлины, которая вступит в силу с первого августа, сообщил в воскресенье глава... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T18:05+0300
2025-07-20T18:07+0300
экономика
минторг сша
совет евросоюза
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ВАШИНГТОН, 20 июл - ПРАЙМ. США не дадут Евросоюзу новой отсрочки по введению повышенной импортной пошлины, которая вступит в силу с первого августа, сообщил в воскресенье глава американского минторга Роберт Латник. "Нет, это жесткий срок, поэтому первого августа вступят в силу новые пошлины", - заявил он в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос, могут ли власти США дать ЕС новую отсрочку. По словам чиновника, несмотря на предстоящее введение повышенных пошлин, "ничто не мешает" Брюсселю и другим торговым партнерам Вашингтона продолжать вести переговоры с американской администрацией.
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минторг сша, совет евросоюза
Экономика, Минторг США, Совет Евросоюза
18:05 20.07.2025 (обновлено: 18:07 20.07.2025)
 
Евросоюз не получит отсрочку по пошлинам, объявил глава Минторга США

Латник: ЕС не получит от США отсрочку по пошлинам, вступающим в силу с 1 августа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 20 июл - ПРАЙМ. США не дадут Евросоюзу новой отсрочки по введению повышенной импортной пошлины, которая вступит в силу с первого августа, сообщил в воскресенье глава американского минторга Роберт Латник.
"Нет, это жесткий срок, поэтому первого августа вступят в силу новые пошлины", - заявил он в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос, могут ли власти США дать ЕС новую отсрочку.
По словам чиновника, несмотря на предстоящее введение повышенных пошлин, "ничто не мешает" Брюсселю и другим торговым партнерам Вашингтона продолжать вести переговоры с американской администрацией.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
СМИ: ЕС предложил США взаимное снижение пошлин на автомобили
18 июля, 09:05
 
ЭкономикаМинторг СШАСовет Евросоюза
 
 
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