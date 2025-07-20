https://1prime.ru/20250720/pravitelstvo-859721518.html
Правительство расширило перечень современных технологий для заключения СПИК
Правительство расширило перечень современных технологий для заключения СПИК - 20.07.2025, ПРАЙМ
Правительство расширило перечень современных технологий для заключения СПИК
Правительство расширило перечень современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК), соответствующее постановление подписано,... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T10:05+0300
2025-07-20T10:05+0300
2025-07-20T10:05+0300
россия
правительство
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Правительство расширило перечень современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК), соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба кабмина. "Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), пополнился ещё 21 позицией. Распоряжение о дополнении существующего перечня подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В актуализированный перечень вошли технологии, которые могут применяться в том числе в медицине, химической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, а также строительстве. В числе таких технологий – новые способы производства водорода, аммиака, азотной кислоты, гранулированного карбамида, строительных материалов, кормовых ферментных препаратов нового поколения, хлеба и хлебобулочных изделий с увеличенным сроком годности, растительного масла и другой продукции. В новом формате механизм специального инвестиционного контракта действует с конца 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции. В рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на её основе серийного производства промышленной продукции на территории России. Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 миллиардов рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.
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россия, правительство, михаил мишустин, технологии
РОССИЯ, правительство, Михаил Мишустин, Технологии
Правительство расширило перечень современных технологий для заключения СПИК
Правительство расширило перечень современных технологий для заключения СПИК на 21 позицию
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Правительство расширило перечень современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК), соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба кабмина.
"Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), пополнился ещё 21 позицией. Распоряжение о дополнении существующего перечня подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В актуализированный перечень вошли технологии, которые могут применяться в том числе в медицине, химической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, а также строительстве.
В числе таких технологий – новые способы производства водорода, аммиака, азотной кислоты, гранулированного карбамида, строительных материалов, кормовых ферментных препаратов нового поколения, хлеба и хлебобулочных изделий с увеличенным сроком годности, растительного масла и другой продукции.
В новом формате механизм специального инвестиционного контракта действует с конца 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.
В рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на её основе серийного производства промышленной продукции на территории России.
Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 миллиардов рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.
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