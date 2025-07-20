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"Пулково" будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы - 20.07.2025, ПРАЙМ
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"Пулково" будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы
"Пулково" будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Пулково" будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы
"Пулково" будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы на фоне временных ограничений, введенных в столице, сообщает аэропорт. | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T04:23+0300
2025-07-20T04:23+0300
бизнес
россия
москва
петербург
санкт-петербург
аэропорт пулково
росавиация
аэропорт внуково
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. "Пулково" будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы на фоне временных ограничений, введенных в столице, сообщает аэропорт. В воскресенье в Росавиации объявили о временных ограничениях в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". "Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы "Пулково" принимает все перенаправленные в Петербург рейсы", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Авиагавань отмечает, что аэропорт работает в условиях высокой интенсивности, усилены смены сотрудников всех операционных служб.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково, Росавиация, аэропорт Внуково
04:23 20.07.2025
 
"Пулково" будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы

"Пулково" будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы из-за временных ограничений

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. "Пулково" будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы на фоне временных ограничений, введенных в столице, сообщает аэропорт.
В воскресенье в Росавиации объявили о временных ограничениях в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
"Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы "Пулково" принимает все перенаправленные в Петербург рейсы", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Авиагавань отмечает, что аэропорт работает в условиях высокой интенсивности, усилены смены сотрудников всех операционных служб.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАПетербургСАНКТ-ПЕТЕРБУРГаэропорт ПулковоРосавиацияаэропорт Внуково
 
 
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