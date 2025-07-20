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"Пулково" работает над стабилизацией расписания
"Пулково" работает над стабилизацией расписания - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Пулково" работает над стабилизацией расписания
Аэропорт "Пулково" работает над стабилизацией расписания, из почти 30 авиарейсов, перенаправленных в Петербург на фоне ограничений в московских аэропортах, еще... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T06:12+0300
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" работает над стабилизацией расписания, из почти 30 авиарейсов, перенаправленных в Петербург на фоне ограничений в московских аэропортах, еще 14 готовятся к вылету, сообщает авиагавань в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье "Пулково" сообщал, что из-за временных ограничений в аэропортах Москвы принимает все перенаправленные в Петербург рейсы. Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" сняты.
"В настоящее время аэропорт "Пулково" работает над стабилизацией расписания. Из 29 рейсов, которые были перенаправлены в "Пулково", 14 еще готовятся к вылету - наземные службы завершают все необходимые процедуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
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"Пулково" работает над стабилизацией расписания
Аэропорт "Пулково" работает над стабилизацией расписания
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" работает над стабилизацией расписания, из почти 30 авиарейсов, перенаправленных в Петербург на фоне ограничений в московских аэропортах, еще 14 готовятся к вылету, сообщает авиагавань в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье "Пулково" сообщал, что из-за временных ограничений в аэропортах Москвы принимает все перенаправленные в Петербург рейсы. Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" сняты.
"В настоящее время аэропорт "Пулково" работает над стабилизацией расписания. Из 29 рейсов, которые были перенаправлены в "Пулково", 14 еще готовятся к вылету - наземные службы завершают все необходимые процедуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.