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Путин на следующей неделе займется вопросами развития ВМФ

Путин на следующей неделе займется вопросами развития ВМФ - 20.07.2025, ПРАЙМ

Путин на следующей неделе займется вопросами развития ВМФ

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами кабмина и займется вопросами развития ВМФ, не исключено, что состоится и встреча с... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T13:42+0300

2025-07-20T13:42+0300

2025-07-20T13:42+0300

общество

рф

владимир путин

правительство

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами кабмина и займется вопросами развития ВМФ, не исключено, что состоится и встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". "В преддверии Дня Военно-морского флота логично, что президент снова будет заниматься вопросами развития ВМФ... Также президент на неделе проведет совещание с членами правительства... С главами обеих палат парламента Путин традиционно встречается после окончания очередной сессии. Можно ожидать такого разговора и сейчас", - сообщили в программе.

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общество , рф, владимир путин, правительство