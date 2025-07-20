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Песков: Путин принял старшего советника верховного руководителя Ирана
Песков: Путин принял старшего советника верховного руководителя Ирана - 20.07.2025, ПРАЙМ
Песков: Путин принял старшего советника верховного руководителя Ирана
Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани, который довел... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T16:30+0300
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани, который довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы", - сказал он. "С российской стороны были высказаны известные позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой", - отметил Песков.
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владимир путин, кремль, встреча, иран
Политика, Владимир Путин, Кремль, встреча, ИРАН
Песков: Путин принял старшего советника верховного руководителя Ирана
Песков: Путин принял старшего советника верховного руководителя Ирана Лариджани
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани, который довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы", - сказал он.
"С российской стороны были высказаны известные позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой", - отметил Песков.
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