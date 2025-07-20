https://1prime.ru/20250720/putin-859725794.html

Песков: Путин принял старшего советника верховного руководителя Ирана

Песков: Путин принял старшего советника верховного руководителя Ирана - 20.07.2025, ПРАЙМ

Песков: Путин принял старшего советника верховного руководителя Ирана

Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани, который довел... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T16:30+0300

2025-07-20T16:30+0300

2025-07-20T16:30+0300

политика

владимир путин

кремль

встреча

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/83169/61/831696135_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e44f4a0444c646e929f6c3daac6fad2f.jpg

МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани, который довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы", - сказал он. "С российской стороны были высказаны известные позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой", - отметил Песков.

https://1prime.ru/20250720/vstrecha-859722437.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, кремль, встреча, иран