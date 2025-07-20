Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков: Путин принял старшего советника верховного руководителя Ирана - 20.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250720/putin-859725794.html
Песков: Путин принял старшего советника верховного руководителя Ирана
Песков: Путин принял старшего советника верховного руководителя Ирана - 20.07.2025, ПРАЙМ
Песков: Путин принял старшего советника верховного руководителя Ирана
Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани, который довел... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T16:30+0300
2025-07-20T16:30+0300
политика
владимир путин
кремль
встреча
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/61/831696135_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e44f4a0444c646e929f6c3daac6fad2f.jpg
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани, который довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы", - сказал он. "С российской стороны были высказаны известные позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой", - отметил Песков.
https://1prime.ru/20250720/vstrecha-859722437.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/61/831696135_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_94d9dd0c8be1764bc68108ae3a3569ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, кремль, встреча, иран
Политика, Владимир Путин, Кремль, встреча, ИРАН
16:30 20.07.2025
 
Песков: Путин принял старшего советника верховного руководителя Ирана

Песков: Путин принял старшего советника верховного руководителя Ирана Лариджани

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани, который довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы", - сказал он.
"С российской стороны были высказаны известные позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой", - отметил Песков.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа
11:52
 
ПолитикаВладимир ПутинКремльвстречаИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала