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В МО России сообщили о сбитых над российскими регионами беспилотниках ВСУ - 20.07.2025, ПРАЙМ
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В МО России сообщили о сбитых над российскими регионами беспилотниках ВСУ
В МО России сообщили о сбитых над российскими регионами беспилотниках ВСУ - 20.07.2025, ПРАЙМ
В МО России сообщили о сбитых над российскими регионами беспилотниках ВСУ
В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T18:42+0300
2025-07-20T18:42+0300
происшествия
минобороны рф
регионы россии
пво
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России. "В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Калужской области, восемь БПЛА - над территорией Смоленской области, восемь БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Тульской области и два БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
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минобороны рф, регионы россии, пво
Происшествия, Минобороны РФ, регионы России, ПВО
18:42 20.07.2025
 
В МО России сообщили о сбитых над российскими регионами беспилотниках ВСУ

МО РФ: средства ПВО сбили над российскими регионами 37 украинских беспилотников

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк*Международные военные учения "Боевое содружество" в Астраханской области
*Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
"В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Калужской области, восемь БПЛА - над территорией Смоленской области, восемь БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Тульской области и два БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМинобороны РФрегионы РоссииПВО
 
 
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