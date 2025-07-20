https://1prime.ru/20250720/pvo-859728149.html

В МО России сообщили о сбитых над российскими регионами беспилотниках ВСУ

В МО России сообщили о сбитых над российскими регионами беспилотниках ВСУ - 20.07.2025, ПРАЙМ

В МО России сообщили о сбитых над российскими регионами беспилотниках ВСУ

В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T18:42+0300

2025-07-20T18:42+0300

2025-07-20T18:42+0300

происшествия

минобороны рф

регионы россии

пво

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России. "В период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Калужской области, восемь БПЛА - над территорией Смоленской области, восемь БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Тульской области и два БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250718/digi24-859676077.html

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минобороны рф, регионы россии, пво