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Россия сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40% - 20.07.2025, ПРАЙМ
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Россия сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40%
Россия сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40% - 20.07.2025, ПРАЙМ
Россия сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40%
Россия по итогам первых шести месяцев текущего года сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40% за счет ферросплавов, а также лома черных металлов,... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T06:15+0300
2025-07-20T06:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
южная корея
сеул
китай
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Россия по итогам первых шести месяцев текущего года сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40% за счет ферросплавов, а также лома черных металлов, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы. Общие объемы импорта черных металлов Южной Кореей из России за первое полугодие составили 91,3 миллиона долларов. Это на 40% меньше, чем за такой же период прошлого года. Больше всего за полугодие корейцы импортировали полуфабрикаты из железа или нелегированной стали - на 44,3 миллиона, передельный чугун - на 23,3 миллиона, отходы и лом черных металлов - на 11,9 миллиона и ферросплавы - на 11,5 миллиона. При этом сокращение по сравнению с объемами поставок прошлого года произошло в основном за счет сокращения импорта Южной Корей ферросплавов - в 6,4 раза и лома - в 3,6 раза. В то же время Сеул нарастил закупки полуфабрикатов в 2,4 раза, а передельного чугуна - на 27%. В южнокорейском импорте черных металлов за первое полугодие Россия заняла 11-ое место. В пятерку лидеров вошли Китай (2,5 миллиарда долларов), Япония (1,5 миллиарда), Индонезия (222 миллиона), Вьетнам (189,2 миллиона) и Индия (174,7 миллиона).
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россия, мировая экономика, южная корея, сеул, китай
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ, КИТАЙ
06:15 20.07.2025
 
Россия сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40%

Россия за полгода сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40%

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Россия по итогам первых шести месяцев текущего года сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40% за счет ферросплавов, а также лома черных металлов, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы.
Общие объемы импорта черных металлов Южной Кореей из России за первое полугодие составили 91,3 миллиона долларов. Это на 40% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Больше всего за полугодие корейцы импортировали полуфабрикаты из железа или нелегированной стали - на 44,3 миллиона, передельный чугун - на 23,3 миллиона, отходы и лом черных металлов - на 11,9 миллиона и ферросплавы - на 11,5 миллиона.
При этом сокращение по сравнению с объемами поставок прошлого года произошло в основном за счет сокращения импорта Южной Корей ферросплавов - в 6,4 раза и лома - в 3,6 раза. В то же время Сеул нарастил закупки полуфабрикатов в 2,4 раза, а передельного чугуна - на 27%.
В южнокорейском импорте черных металлов за первое полугодие Россия заняла 11-ое место. В пятерку лидеров вошли Китай (2,5 миллиарда долларов), Япония (1,5 миллиарда), Индонезия (222 миллиона), Вьетнам (189,2 миллиона) и Индия (174,7 миллиона).
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯСЕУЛКИТАЙ
 
 
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