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Россия сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40%

Россия сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40% - 20.07.2025, ПРАЙМ

Россия сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40%

Россия по итогам первых шести месяцев текущего года сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40% за счет ферросплавов, а также лома черных металлов,... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T06:15+0300

2025-07-20T06:15+0300

2025-07-20T06:15+0300

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Россия по итогам первых шести месяцев текущего года сократила экспорт железа и стали в Южную Корею на 40% за счет ферросплавов, а также лома черных металлов, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы. Общие объемы импорта черных металлов Южной Кореей из России за первое полугодие составили 91,3 миллиона долларов. Это на 40% меньше, чем за такой же период прошлого года. Больше всего за полугодие корейцы импортировали полуфабрикаты из железа или нелегированной стали - на 44,3 миллиона, передельный чугун - на 23,3 миллиона, отходы и лом черных металлов - на 11,9 миллиона и ферросплавы - на 11,5 миллиона. При этом сокращение по сравнению с объемами поставок прошлого года произошло в основном за счет сокращения импорта Южной Корей ферросплавов - в 6,4 раза и лома - в 3,6 раза. В то же время Сеул нарастил закупки полуфабрикатов в 2,4 раза, а передельного чугуна - на 27%. В южнокорейском импорте черных металлов за первое полугодие Россия заняла 11-ое место. В пятерку лидеров вошли Китай (2,5 миллиарда долларов), Япония (1,5 миллиарда), Индонезия (222 миллиона), Вьетнам (189,2 миллиона) и Индия (174,7 миллиона).

южная корея

сеул

китай

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россия, мировая экономика, южная корея, сеул, китай