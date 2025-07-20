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Россияне провели уборку на японском кладбище на Кунашире

Россияне провели уборку на японском кладбище на Кунашире - 20.07.2025, ПРАЙМ

Россияне провели уборку на японском кладбище на Кунашире

Россияне провели уборку на японском кладбище на Кунашире, который в Японии относят к так называемым "северным территориям" вместе с Шикотаном, Итурупом и... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T06:15+0300

2025-07-20T06:15+0300

2025-07-20T06:15+0300

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ТОКИО, 20 июл - ПРАЙМ. Россияне провели уборку на японском кладбище на Кунашире, который в Японии относят к так называемым "северным территориям" вместе с Шикотаном, Итурупом и островами Хабомаи, сообщил японский телеканал NHK. По данным телеканала, бывшие жители островов после прекращения безвизовых обменов проводят панихиду по своим усопшим предкам, чьи могилы остались на островах. В то же время телеканал отметил, что проживающие на острове россияне провели уборку на старом японском кладбище, а также обновили надписи на каменных надгробиях. После включения Японии в политику санкций против России МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова, выходит из диалога с государством о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки совершались по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года. До этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между двумя странами были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же считала его лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели: мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что в случае, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

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