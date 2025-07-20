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Посол РФ отметил активный рост помощи Румынии Украине
Посол РФ отметил активный рост помощи Румынии Украине - 20.07.2025, ПРАЙМ
Посол РФ отметил активный рост помощи Румынии Украине
Суммы, потраченные Румынией на помощь Киеву, значительно превышают миллиард долларов и продолжают увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T09:00+0300
2025-07-20T09:00+0300
2025-07-20T09:00+0300
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Суммы, потраченные Румынией на помощь Киеву, значительно превышают миллиард долларов и продолжают увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев. "О суммах, выделяемых в "помощь" Киеву, здесь стараются не говорить. Но с учетом переданной системы "Patriot" они намного превышают 1 млрд долларов США и продолжают расти", - сказал Липаев. Он отметил, что Румыния продолжает активно участвовать в подготовке украинских военных, включая пилотов F-16, а также в ремонте военной техники. По словам дипломата, это ведет к затягиванию конфликта. После прихода к власти нового руководства в мае 2024 года Румыния не изменила свой курс поддержки Украины. Бухарест передал Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot и продолжает участвовать в обучении украинских военных. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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румыния, украина, помощь украине
Политика, РУМЫНИЯ, УКРАИНА, помощь Украине
Посол РФ отметил активный рост помощи Румынии Украине
Посол Липаев: потраченные Румынией на помощь Украине суммы превысили миллиард долларов
МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Суммы, потраченные Румынией на помощь Киеву, значительно превышают миллиард долларов и продолжают увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.
"О суммах, выделяемых в "помощь" Киеву, здесь стараются не говорить. Но с учетом переданной системы "Patriot" они намного превышают 1 млрд долларов США и продолжают расти", - сказал Липаев.
Он отметил, что Румыния продолжает активно участвовать в подготовке украинских военных, включая пилотов F-16, а также в ремонте военной техники. По словам дипломата, это ведет к затягиванию конфликта.
После прихода к власти нового руководства в мае 2024 года Румыния не изменила свой курс поддержки Украины. Бухарест передал Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot и продолжает участвовать в обучении украинских военных.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
СМИ: Румыния и Украина ведут переговоры о совместном выпуске БПЛА