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Посол РФ отметил активный рост помощи Румынии Украине

Посол РФ отметил активный рост помощи Румынии Украине - 20.07.2025, ПРАЙМ

Посол РФ отметил активный рост помощи Румынии Украине

Суммы, потраченные Румынией на помощь Киеву, значительно превышают миллиард долларов и продолжают увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T09:00+0300

2025-07-20T09:00+0300

2025-07-20T09:00+0300

политика

румыния

украина

помощь украине

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Суммы, потраченные Румынией на помощь Киеву, значительно превышают миллиард долларов и продолжают увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев. "О суммах, выделяемых в "помощь" Киеву, здесь стараются не говорить. Но с учетом переданной системы "Patriot" они намного превышают 1 млрд долларов США и продолжают расти", - сказал Липаев. Он отметил, что Румыния продолжает активно участвовать в подготовке украинских военных, включая пилотов F-16, а также в ремонте военной техники. По словам дипломата, это ведет к затягиванию конфликта. После прихода к власти нового руководства в мае 2024 года Румыния не изменила свой курс поддержки Украины. Бухарест передал Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot и продолжает участвовать в обучении украинских военных. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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румыния, украина, помощь украине