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"Не спорят". На Западе признали, что власти ЕС действуют против Европы - 20.07.2025, ПРАЙМ
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"Не спорят". На Западе признали, что власти ЕС действуют против Европы
"Не спорят". На Западе признали, что власти ЕС действуют против Европы - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Не спорят". На Западе признали, что власти ЕС действуют против Европы
В ФРГ признали, что санкции в отношении Российской Федерации наносят вред государствам, вводящим эти ограничительные меры. Об этом рассказывается в публикации... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T15:22+0300
2025-07-20T15:26+0300
политика
евросоюз
санкции против рф
мнение
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В ФРГ признали, что санкции в отношении Российской Федерации наносят вред государствам, вводящим эти ограничительные меры. Об этом рассказывается в публикации немецкого издания Junge Welt."Страны, которые ввели санкции, нанесли вред сами себе, - утверждают акторы статьи, после чего отмечают: - Машиностроители Германии с этим не спорят".При этом в материале подчеркивается, что Российская Федерация отреагировала на 18-й пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза спокойно.Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что страны ЕС согласовали очередной пакет санкций в отношении Российской Федерации.
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евросоюз, санкции против рф, мнение
Политика, Евросоюз, санкции против РФ, мнение
15:22 20.07.2025 (обновлено: 15:26 20.07.2025)
 
"Не спорят". На Западе признали, что власти ЕС действуют против Европы

Junge Welt: в Германии не спорят с тем, что санкции против России вредят Европе

© Фото : коллаж ИноСМИЕвропа и Евросоюз
Европа и Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© Фото : коллаж ИноСМИ
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В ФРГ признали, что санкции в отношении Российской Федерации наносят вред государствам, вводящим эти ограничительные меры. Об этом рассказывается в публикации немецкого издания Junge Welt.
"Страны, которые ввели санкции, нанесли вред сами себе, - утверждают акторы статьи, после чего отмечают: - Машиностроители Германии с этим не спорят".
При этом в материале подчеркивается, что Российская Федерация отреагировала на 18-й пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза спокойно.
Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что страны ЕС согласовали очередной пакет санкций в отношении Российской Федерации.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
Число введенных санкций против России перевалило за 30 тысяч
08:14
 
ПолитикаЕвросоюзсанкции против РФмнение
 
 
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