https://1prime.ru/20250720/sanktsii-859726902.html
Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины
Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины - 20.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти граждан РФ и Украины, в том числе против российской журналистки Юлии Латыниной* (признана... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T17:54+0300
2025-07-20T17:54+0300
2025-07-20T17:54+0300
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти граждан РФ и Украины, в том числе против российской журналистки Юлии Латыниной* (признана минюстом России иноагентом) и экс-депутата Верховной рады Натальи Королевской. Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте его офиса в воскресенье. Также санкции введены против гражданки РФ Татьяны Аксененко, украинского блогера Андрея Серебрянского, украинского политика, предпринимателя Геннадия Балашова. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://1prime.ru/20250720/sanktsii-859720116.html
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россия, владимир зеленский, украина
Политика, РОССИЯ, Владимир Зеленский, УКРАИНА
Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины
Зеленский ввел санкции против экс-депутата Рады и российской журналистки-иноагента
МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти граждан РФ и Украины, в том числе против российской журналистки Юлии Латыниной* (признана минюстом России иноагентом) и экс-депутата Верховной рады Натальи Королевской.
Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте его офиса в воскресенье. Также санкции введены против гражданки РФ Татьяны Аксененко, украинского блогера Андрея Серебрянского, украинского политика, предпринимателя Геннадия Балашова.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Число введенных санкций против России перевалило за 30 тысяч