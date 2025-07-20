https://1prime.ru/20250720/sanktsii-859726902.html

Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины

Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины - 20.07.2025, ПРАЙМ

Зеленский ввел санкции против пяти граждан России и Украины

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти граждан РФ и Украины, в том числе против российской журналистки Юлии Латыниной* (признана... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T17:54+0300

2025-07-20T17:54+0300

2025-07-20T17:54+0300

политика

россия

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти граждан РФ и Украины, в том числе против российской журналистки Юлии Латыниной* (признана минюстом России иноагентом) и экс-депутата Верховной рады Натальи Королевской. Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте его офиса в воскресенье. Также санкции введены против гражданки РФ Татьяны Аксененко, украинского блогера Андрея Серебрянского, украинского политика, предпринимателя Геннадия Балашова. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://1prime.ru/20250720/sanktsii-859720116.html

украина

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россия, владимир зеленский, украина