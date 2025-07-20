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В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии
В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии - 20.07.2025, ПРАЙМ
В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии
"Роснефть" считает необоснованным решение Евросоюза о введении санкций против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, оно грубо нарушает... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T18:49+0300
2025-07-20T18:49+0300
2025-07-20T19:09+0300
политика
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. "Роснефть" считает необоснованным решение Евросоюза о введении санкций против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, оно грубо нарушает международное право, заявили в российской компании."ПАО "НК "Роснефть" считает необоснованным и незаконным решение Европейского союза о введении ограничительных мер в отношении индийского НПЗ Nayara Energy. Данные санкции являются очередным примером экстерриториального применения политически мотивированных ограничений, грубо нарушающих нормы международного права и ущемляющих экономические интересы суверенного государства", - говорится в сообщении.При этом в российской компании подчеркнули, что "Роснефть" не является контролирующим акционером в нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, против которого Евросоюз ввел санкции, заявили в российской компании.Также в российской компании отметили, что введение санкций ЕС против индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy прямо угрожает энергобезопасности Индии и негативно скажется на ее экономике, "Роснефть" рассматривает эти санкции как часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию мировых энергорынков."Рассчитываем, что Nayara Energy предпримет меры по защите законных интересов своих акционеров и потребителей, которые будут поддержаны правительствами России и Индии", – говорится в сообщении российской компании.Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. В его рамках введены ограничения против НПЗ Nayara Energy в Индии, одним из акционеров которого является "Роснефть".
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роснефть, нпз, международное право
Политика, Роснефть, НПЗ, международное право
В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии
"Роснефть": введение ЕС санкций против НПЗ в Индии нарушает международное право
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. "Роснефть" считает необоснованным решение Евросоюза о введении санкций против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, оно грубо нарушает международное право, заявили в российской компании.
"ПАО "НК "Роснефть" считает необоснованным и незаконным решение Европейского союза о введении ограничительных мер в отношении индийского НПЗ Nayara Energy. Данные санкции являются очередным примером экстерриториального применения политически мотивированных ограничений, грубо нарушающих нормы международного права и ущемляющих экономические интересы суверенного государства", - говорится в сообщении.
При этом в российской компании подчеркнули, что "Роснефть" не является контролирующим акционером в нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, против которого Евросоюз ввел санкции, заявили в российской компании.
Также в российской компании отметили, что введение санкций ЕС против индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy прямо угрожает энергобезопасности Индии и негативно скажется на ее экономике, "Роснефть" рассматривает эти санкции как часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию мировых энергорынков.
"Рассчитываем, что Nayara Energy предпримет меры по защите законных интересов своих акционеров и потребителей, которые будут поддержаны правительствами России и Индии", – говорится в сообщении российской компании.
Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. В его рамках введены ограничения против НПЗ Nayara Energy в Индии, одним из акционеров которого является "Роснефть".
Число введенных санкций против России перевалило за 30 тысяч