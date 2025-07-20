https://1prime.ru/20250720/sanktsii-859728508.html

В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии

В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии - 20.07.2025, ПРАЙМ

В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии

"Роснефть" считает необоснованным решение Евросоюза о введении санкций против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, оно грубо нарушает... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T18:49+0300

2025-07-20T18:49+0300

2025-07-20T19:09+0300

политика

роснефть

нпз

международное право

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. "Роснефть" считает необоснованным решение Евросоюза о введении санкций против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, оно грубо нарушает международное право, заявили в российской компании."ПАО "НК "Роснефть" считает необоснованным и незаконным решение Европейского союза о введении ограничительных мер в отношении индийского НПЗ Nayara Energy. Данные санкции являются очередным примером экстерриториального применения политически мотивированных ограничений, грубо нарушающих нормы международного права и ущемляющих экономические интересы суверенного государства", - говорится в сообщении.При этом в российской компании подчеркнули, что "Роснефть" не является контролирующим акционером в нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, против которого Евросоюз ввел санкции, заявили в российской компании.Также в российской компании отметили, что введение санкций ЕС против индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy прямо угрожает энергобезопасности Индии и негативно скажется на ее экономике, "Роснефть" рассматривает эти санкции как часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию мировых энергорынков."Рассчитываем, что Nayara Energy предпримет меры по защите законных интересов своих акционеров и потребителей, которые будут поддержаны правительствами России и Индии", – говорится в сообщении российской компании.Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. В его рамках введены ограничения против НПЗ Nayara Energy в Индии, одним из акционеров которого является "Роснефть".

https://1prime.ru/20250720/sanktsii-859720116.html

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роснефть, нпз, международное право