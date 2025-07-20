https://1prime.ru/20250720/sanktsii-859729344.html

"Не поняли природу России". Карлсон рассказал о фатальной ошибке США

"Не поняли природу России". Карлсон рассказал о фатальной ошибке США - 20.07.2025, ПРАЙМ

"Не поняли природу России". Карлсон рассказал о фатальной ошибке США

Принимая решение о введении санкций в отношении Российской Федерации, Соединенные Штаты неадекватно оценили адаптивные способности экономики России и в итоге... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T20:54+0300

2025-07-20T20:54+0300

2025-07-20T21:04+0300

экономика

сша

санкции против рф

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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Принимая решение о введении санкций в отношении Российской Федерации, Соединенные Штаты неадекватно оценили адаптивные способности экономики России и в итоге лишь навредили себе. Такое мнение в беседе с немецкой газетой Bild высказал известный американский журналист Такер Карлсон. "У США остается все меньше рычагов давления на Россию, потому что ее экономика не такая, какой мы ее себе представляли", - отметил он.По его словам, Соединенные Штаты принимали решение о введении санкций в отношении России, "недооценив и просто не поняв по-настоящему природу российской экономики, российской цивилизации".При этом Карлсон подчеркнул, что, введя антироссийские санкции и отключив банки РФ от системы SWIFT, Соединенные Штаты "в конечном итоге, навредили себе больше, чем России".Как ранее утверждалось в публикации информагентства Bloomberg, в июне жесткая денежная политика ЦБ РФ принесла первые заметные результаты - в Российской Федерации произошло существенное замедление роста цен.

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сша, санкции против рф