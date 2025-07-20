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"Не поняли природу России". Карлсон рассказал о фатальной ошибке США - 20.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Не поняли природу России". Карлсон рассказал о фатальной ошибке США
"Не поняли природу России". Карлсон рассказал о фатальной ошибке США - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Не поняли природу России". Карлсон рассказал о фатальной ошибке США
Принимая решение о введении санкций в отношении Российской Федерации, Соединенные Штаты неадекватно оценили адаптивные способности экономики России и в итоге... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T20:54+0300
2025-07-20T21:04+0300
экономика
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Принимая решение о введении санкций в отношении Российской Федерации, Соединенные Штаты неадекватно оценили адаптивные способности экономики России и в итоге лишь навредили себе. Такое мнение в беседе с немецкой газетой Bild высказал известный американский журналист Такер Карлсон. "У США остается все меньше рычагов давления на Россию, потому что ее экономика не такая, какой мы ее себе представляли", - отметил он.По его словам, Соединенные Штаты принимали решение о введении санкций в отношении России, "недооценив и просто не поняв по-настоящему природу российской экономики, российской цивилизации".При этом Карлсон подчеркнул, что, введя антироссийские санкции и отключив банки РФ от системы SWIFT, Соединенные Штаты "в конечном итоге, навредили себе больше, чем России".Как ранее утверждалось в публикации информагентства Bloomberg, в июне жесткая денежная политика ЦБ РФ принесла первые заметные результаты - в Российской Федерации произошло существенное замедление роста цен.
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сша, санкции против рф
Экономика, США, санкции против РФ
20:54 20.07.2025 (обновлено: 21:04 20.07.2025)
 
"Не поняли природу России". Карлсон рассказал о фатальной ошибке США

Карлсон: США навредили себе, недооценив способности российской экономики

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Принимая решение о введении санкций в отношении Российской Федерации, Соединенные Штаты неадекватно оценили адаптивные способности экономики России и в итоге лишь навредили себе. Такое мнение в беседе с немецкой газетой Bild высказал известный американский журналист Такер Карлсон.
"У США остается все меньше рычагов давления на Россию, потому что ее экономика не такая, какой мы ее себе представляли", - отметил он.
По его словам, Соединенные Штаты принимали решение о введении санкций в отношении России, "недооценив и просто не поняв по-настоящему природу российской экономики, российской цивилизации".
При этом Карлсон подчеркнул, что, введя антироссийские санкции и отключив банки РФ от системы SWIFT, Соединенные Штаты "в конечном итоге, навредили себе больше, чем России".
Как ранее утверждалось в публикации информагентства Bloomberg, в июне жесткая денежная политика ЦБ РФ принесла первые заметные результаты - в Российской Федерации произошло существенное замедление роста цен.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
Число введенных санкций против России перевалило за 30 тысяч
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