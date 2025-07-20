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"Не поняли природу России". Карлсон рассказал о фатальной ошибке США
"Не поняли природу России". Карлсон рассказал о фатальной ошибке США - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Не поняли природу России". Карлсон рассказал о фатальной ошибке США
Принимая решение о введении санкций в отношении Российской Федерации, Соединенные Штаты неадекватно оценили адаптивные способности экономики России и в итоге... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T20:54+0300
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Принимая решение о введении санкций в отношении Российской Федерации, Соединенные Штаты неадекватно оценили адаптивные способности экономики России и в итоге лишь навредили себе. Такое мнение в беседе с немецкой газетой Bild высказал известный американский журналист Такер Карлсон. "У США остается все меньше рычагов давления на Россию, потому что ее экономика не такая, какой мы ее себе представляли", - отметил он.По его словам, Соединенные Штаты принимали решение о введении санкций в отношении России, "недооценив и просто не поняв по-настоящему природу российской экономики, российской цивилизации".При этом Карлсон подчеркнул, что, введя антироссийские санкции и отключив банки РФ от системы SWIFT, Соединенные Штаты "в конечном итоге, навредили себе больше, чем России".Как ранее утверждалось в публикации информагентства Bloomberg, в июне жесткая денежная политика ЦБ РФ принесла первые заметные результаты - в Российской Федерации произошло существенное замедление роста цен.
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сша, санкции против рф
Экономика, США, санкции против РФ
"Не поняли природу России". Карлсон рассказал о фатальной ошибке США
Карлсон: США навредили себе, недооценив способности российской экономики
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ.
Принимая решение о введении санкций в отношении Российской Федерации, Соединенные Штаты неадекватно оценили адаптивные способности экономики России и в итоге лишь навредили себе. Такое мнение в беседе с немецкой газетой Bild
высказал известный американский журналист Такер Карлсон.
"У США остается все меньше рычагов давления на Россию, потому что ее экономика не такая, какой мы ее себе представляли", - отметил он.
По его словам, Соединенные Штаты принимали решение о введении санкций в отношении России, "недооценив и просто не поняв по-настоящему природу российской экономики, российской цивилизации".
При этом Карлсон подчеркнул, что, введя антироссийские санкции и отключив банки РФ от системы SWIFT, Соединенные Штаты "в конечном итоге, навредили себе больше, чем России".
Как ранее утверждалось в публикации информагентства Bloomberg, в июне жесткая денежная политика ЦБ РФ принесла первые заметные результаты - в Российской Федерации произошло существенное замедление роста цен.
Число введенных санкций против России перевалило за 30 тысяч