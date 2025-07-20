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"Путин капитулирует?" В США объяснили, к чему приведет ультиматум Трампа

"Путин капитулирует?" В США объяснили, к чему приведет ультиматум Трампа - 20.07.2025, ПРАЙМ

"Путин капитулирует?" В США объяснили, к чему приведет ультиматум Трампа

Невзирая на 50-днейвный ультиматум, который президент США Дональд Трамп выдвинул Российской Федерации, боевые действия на Украине продолжатся, и Россия в итоге... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T21:56+0300

2025-07-20T21:56+0300

2025-07-20T21:57+0300

политика

сша

дональд трамп

ультиматум

россия

экспертное мнение

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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Невзирая на 50-днейвный ультиматум, который президент США Дональд Трамп выдвинул Российской Федерации, боевые действия на Украине продолжатся, и Россия в итоге победит. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.Размышляя, чем может обернуться выдвинутый России ультиматум по заключению мира на Украине, он, по сути, констатировал, что Трамп имеет весьма наивные представления как о российско-украинском конфликте, так и непосредственно о России."Неужели Трамп на самом деле верит, что все это (конфликт на Украине - прим. ред.) закончится через 50 дней?" - задался вопросом профессор. А затем задал еще целый ряд подобных, пронизанных сарказмом вопросов: "Через 50 дней он предъявит (президенту РФ Владимиру - прим. ред.) Путину ультиматум?.. Он (Путин - прим. ред.) капитулирует?.. Это будет выгодная для Соединенных Штатов сделка?"Подытоживая, Миршаймер выразил глубочайший скепсис относительно того, что нечто подобное может произойти в реальности, и отметив, что лично он в этом сильно сомневается, заявил: "Предполагаю, что эта война будет продолжаться, и что русские в конечном итоге ее выиграют".Вместе с тем политолог предположил, что американский лидер, определяя срок для ультиматума в 50 дней, "действовал интуитивно".

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сша, дональд трамп, ультиматум, россия, экспертное мнение