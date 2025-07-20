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"Путин капитулирует?" В США объяснили, к чему приведет ультиматум Трампа - 20.07.2025, ПРАЙМ
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"Путин капитулирует?" В США объяснили, к чему приведет ультиматум Трампа
"Путин капитулирует?" В США объяснили, к чему приведет ультиматум Трампа - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Путин капитулирует?" В США объяснили, к чему приведет ультиматум Трампа
Невзирая на 50-днейвный ультиматум, который президент США Дональд Трамп выдвинул Российской Федерации, боевые действия на Украине продолжатся, и Россия в итоге... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T21:56+0300
2025-07-20T21:57+0300
политика
сша
дональд трамп
ультиматум
россия
экспертное мнение
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Невзирая на 50-днейвный ультиматум, который президент США Дональд Трамп выдвинул Российской Федерации, боевые действия на Украине продолжатся, и Россия в итоге победит. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.Размышляя, чем может обернуться выдвинутый России ультиматум по заключению мира на Украине, он, по сути, констатировал, что Трамп имеет весьма наивные представления как о российско-украинском конфликте, так и непосредственно о России."Неужели Трамп на самом деле верит, что все это (конфликт на Украине - прим. ред.) закончится через 50 дней?" - задался вопросом профессор. А затем задал еще целый ряд подобных, пронизанных сарказмом вопросов: "Через 50 дней он предъявит (президенту РФ Владимиру - прим. ред.) Путину ультиматум?.. Он (Путин - прим. ред.) капитулирует?.. Это будет выгодная для Соединенных Штатов сделка?"Подытоживая, Миршаймер выразил глубочайший скепсис относительно того, что нечто подобное может произойти в реальности, и отметив, что лично он в этом сильно сомневается, заявил: "Предполагаю, что эта война будет продолжаться, и что русские в конечном итоге ее выиграют".Вместе с тем политолог предположил, что американский лидер, определяя срок для ультиматума в 50 дней, "действовал интуитивно".
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сша, дональд трамп, ультиматум, россия, экспертное мнение
Политика, США, Дональд Трамп, Ультиматум, РОССИЯ, экспертное мнение
21:56 20.07.2025 (обновлено: 21:57 20.07.2025)
 
"Путин капитулирует?" В США объяснили, к чему приведет ультиматум Трампа

Миршаймер: война продолжится, невзирая на ультиматум Трампа, и Россия победит

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Невзирая на 50-днейвный ультиматум, который президент США Дональд Трамп выдвинул Российской Федерации, боевые действия на Украине продолжатся, и Россия в итоге победит. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Размышляя, чем может обернуться выдвинутый России ультиматум по заключению мира на Украине, он, по сути, констатировал, что Трамп имеет весьма наивные представления как о российско-украинском конфликте, так и непосредственно о России.
"Неужели Трамп на самом деле верит, что все это (конфликт на Украине - прим. ред.) закончится через 50 дней?" - задался вопросом профессор. А затем задал еще целый ряд подобных, пронизанных сарказмом вопросов: "Через 50 дней он предъявит (президенту РФ Владимиру - прим. ред.) Путину ультиматум?.. Он (Путин - прим. ред.) капитулирует?.. Это будет выгодная для Соединенных Штатов сделка?"
Подытоживая, Миршаймер выразил глубочайший скепсис относительно того, что нечто подобное может произойти в реальности, и отметив, что лично он в этом сильно сомневается, заявил: "Предполагаю, что эта война будет продолжаться, и что русские в конечном итоге ее выиграют".
Вместе с тем политолог предположил, что американский лидер, определяя срок для ультиматума в 50 дней, "действовал интуитивно".
Американский флаг, Вашингтон, США
Трамп выдвинул России ультиматум по Украине
14 июля, 18:30
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУльтиматумРОССИЯэкспертное мнение
 
 
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