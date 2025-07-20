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Россия утратила статус главного экспортера сигарет в Казахстан - 20.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250720/sigarety-859720800.html
Россия утратила статус главного экспортера сигарет в Казахстан
Россия утратила статус главного экспортера сигарет в Казахстан - 20.07.2025, ПРАЙМ
Россия утратила статус главного экспортера сигарет в Казахстан
Россия, еще в апреле текущего года занимавшая первое место среди поставщиков сигарет в Казахстан, в мае уступила лидерство Турции, выяснило РИА Новости, изучив... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T09:05+0300
2025-07-20T09:06+0300
экономика
россия
казахстан
бизнес
сигареты
экспорт
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Россия, еще в апреле текущего года занимавшая первое место среди поставщиков сигарет в Казахстан, в мае уступила лидерство Турции, выяснило РИА Новости, изучив данные таможенной статистики соседней республики. Так, в апреле этого года поставки российских сигарет в Казахстан достигали отметки в 2,7 миллиона долларов - страна обеспечивала более 35% импорта республики, тогда как на Турцию приходилось 19%, что давало ей второе место в рейтинге крупнейших продавцов. В мае страны поменялись местами: доля Турции выросла до 54,8%, а России - сократилась до 15,9%. Это объясняется разнонаправленной динамикой поставок. Россия снизила свой экспорт такой продукции в Казахстан по сравнению с предшествующим месяцем почти вдвое, до 1,4 миллиона долларов, а Турция - нарастила более чем в 3 раза до 4,8 миллиона долларов. Кроме России и Турции, заметный вес на рынке импортных сигарет Казахстана у Германии - ее доля в майском импорте республики составила 12,9%.
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россия, казахстан, бизнес, сигареты, экспорт
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Бизнес, сигареты, экспорт
09:05 20.07.2025 (обновлено: 09:06 20.07.2025)
 
Россия утратила статус главного экспортера сигарет в Казахстан

Россия в мае утратила лидерство в экспорте сигарет в Казахстан

© fotolia.com / Deyan GeorgievСигареты
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© fotolia.com / Deyan Georgiev
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Россия, еще в апреле текущего года занимавшая первое место среди поставщиков сигарет в Казахстан, в мае уступила лидерство Турции, выяснило РИА Новости, изучив данные таможенной статистики соседней республики.
Так, в апреле этого года поставки российских сигарет в Казахстан достигали отметки в 2,7 миллиона долларов - страна обеспечивала более 35% импорта республики, тогда как на Турцию приходилось 19%, что давало ей второе место в рейтинге крупнейших продавцов.
В мае страны поменялись местами: доля Турции выросла до 54,8%, а России - сократилась до 15,9%.
Это объясняется разнонаправленной динамикой поставок. Россия снизила свой экспорт такой продукции в Казахстан по сравнению с предшествующим месяцем почти вдвое, до 1,4 миллиона долларов, а Турция - нарастила более чем в 3 раза до 4,8 миллиона долларов.
Кроме России и Турции, заметный вес на рынке импортных сигарет Казахстана у Германии - ее доля в майском импорте республики составила 12,9%.
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ЭкономикаРОССИЯКАЗАХСТАНБизнессигаретыэкспорт
 
 
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