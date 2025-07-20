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Россия снизила объем поставок СПГ в Китай на 19.5% - 20.07.2025, ПРАЙМ
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Россия снизила объем поставок СПГ в Китай на 19.5%
Россия снизила объем поставок СПГ в Китай на 19.5% - 20.07.2025, ПРАЙМ
Россия снизила объем поставок СПГ в Китай на 19.5%
Россия в первом полугодии 2025 года поставила в Китай 2,828 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 19,5% меньше показателя аналогичного периода... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T08:46+0300
2025-07-20T08:46+0300
энергетика
россия
китай
газ
спг
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ПЕКИН, 20 июл – ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2025 года поставила в Китай 2,828 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 19,5% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР. За январь-июнь 2024 года Китай закупил в России 3,513 миллиона тонн СПГ. При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 19,05% по сравнению с январем-июнем 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 2,068 миллиарда долларов. За первое полугодие 2025 года Россия экспортировала в Китай сжиженный газ на сумму 1,674 миллиарда долларов. При этом только в июне 2025 года Китай импортировал из России 454,56 тысячи тонн СПГ на 272,061 миллиона долларов, что на 31,2% и 27,8% больше соответственно, чем в июне 2024 года, когда КНР закупила в РФ 661,23 тысячи тонн СПГ на 376,757 миллиона долларов. Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.
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россия, китай, газ, спг
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Газ, СПГ
08:46 20.07.2025
 
Россия снизила объем поставок СПГ в Китай на 19.5%

Россия в первом полугодии поставила в Китай 2,828 млн тонн СПГ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERERТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERER
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ПЕКИН, 20 июл – ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2025 года поставила в Китай 2,828 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 19,5% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР.
За январь-июнь 2024 года Китай закупил в России 3,513 миллиона тонн СПГ.
При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 19,05% по сравнению с январем-июнем 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 2,068 миллиарда долларов. За первое полугодие 2025 года Россия экспортировала в Китай сжиженный газ на сумму 1,674 миллиарда долларов.
При этом только в июне 2025 года Китай импортировал из России 454,56 тысячи тонн СПГ на 272,061 миллиона долларов, что на 31,2% и 27,8% больше соответственно, чем в июне 2024 года, когда КНР закупила в РФ 661,23 тысячи тонн СПГ на 376,757 миллиона долларов.
Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
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