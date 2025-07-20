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СР предлагает восстановить звание "Ветеран труда"

СР предлагает восстановить звание "Ветеран труда" - 20.07.2025, ПРАЙМ

СР предлагает восстановить звание "Ветеран труда"

Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает восстановить федеральное звание "Ветеран труда", сохранив существующие региональные льготы и награды, заявил | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T01:20+0300

2025-07-20T01:20+0300

2025-07-20T01:20+0300

россия

экономика

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сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает восстановить федеральное звание "Ветеран труда", сохранив существующие региональные льготы и награды, заявил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. "Наша партия предлагает восстановить федеральное звание "Ветеран труда". Критерием для его получения должен стать трудовой стаж продолжительностью не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин", - сказал Миронов. Он напомнил, что в советское время с 1974 года наградной знак "ветерана" вручали гражданам, которые на протяжении многих лет проработали на одном предприятии. Получали его, по словам политика, не все, а только передовые и ответственные сотрудники на основании положительной характеристики с производства. "С 2005 года право вручать награду с федерального уровня передали регионам, и в каждом субъекте появились свои правила. Где-то требуют федеральные, региональные ордена и медали, почетные звания, благодарности или грамоты президента России, ведомственные знаки отличия за заслуги в труде. Но есть регионы, которые пошли по пути уважения к трудовому стажу. И это абсолютно правильно", - добавил Миронов. Он подчеркнул, что первоначальный смысл звания заключался в том, что человек долгое время работал на производстве, и поэтому его называют ветераном. "Наша партия уже несколько лет добивается введения федерального звания "Ветеран труда", и для этого мы вносили на рассмотрение Госдумы специальный законопроект", - рассказал лидер партии. Миронов уточнил, что СРЗП предлагает не ломать существующую систему, а просто дополнить ее, сохранив все региональные льготы и награды. "Пока думское большинство инициативу не поддерживает, но "Справедливая Россия" будет добиваться решения вопроса. Будем отстаивать интересы граждан, которые свои самоотверженным трудом заслужили высокого звания", - подытожил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , сергей миронов, госдума