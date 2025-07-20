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"Полностью разрушить". В ЕС раскрыли, чем чревата встреча Путина и Трампа

"Полностью разрушить". В ЕС раскрыли, чем чревата встреча Путина и Трампа - 20.07.2025, ПРАЙМ

"Полностью разрушить". В ЕС раскрыли, чем чревата встреча Путина и Трампа

Если российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в Китае, Соединенные Штаты откажутся от ультиматумов и санкций в отношении | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T14:37+0300

2025-07-20T14:37+0300

2025-07-20T14:40+0300

политика

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

китай

встреча

экспертное мнение

ультиматум

отношения

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МОСКВА, 20 июл — ПАРЙМ. Если российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в Китае, Соединенные Штаты откажутся от ультиматумов и санкций в отношении России и КНР. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал немецкий политолог Александр Рар."Что можно от встречи (Путина и Трампа в КНР - прим. ред.) ожидать — это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций (торговых войн) в адрес России и Китая", - написал политолог, отметив, что вышеуказанные меры в отношении Российской Федерации и КНР, задекларированные американским руководством, могут "напрочь разорвать" вязи между Соединенными Штатами и двумя другими ведущими державами и полностью разрушить мировую экономику.Рар считает, что встречу глав США, России и Китая крайне негативно воспримут европейские страны, выступающие против дипломатических мер и за продолжение боевых действий на Украине.Как ранее сообщила британская газета The Times, главы РФ, США и КНР могут встретиться в сентябре в Китае во время празднования 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. По данным издания, президент России Владимир Путин уже принял приглашение посетить это мероприятие. Вместе с тем в публикации The Times было отмечено, что китайское руководство не опровергло сообщение японского агентства Kyodo о том, что Китай решил пригласить на празднование президента США Дональда Трампа.

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китай

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владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, китай, встреча, экспертное мнение, ультиматум, отношения