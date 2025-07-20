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Габбард рассказала о доказательствах заговора на выборах в США в 2016 году

Габбард рассказала о доказательствах заговора на выборах в США в 2016 году - 20.07.2025, ПРАЙМ

Габбард рассказала о доказательствах заговора на выборах в США в 2016 году

Власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы на выборах 2016 года, где... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T18:22+0300

2025-07-20T18:22+0300

2025-07-20T18:24+0300

политика

тулси габбард

сша

доказательства

сговор

выборы в сша

барак обама

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ВАШИНГТОН, 20 июл - ПРАЙМ. Власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы на выборах 2016 года, где победил Дональд Трамп, заявила в воскресенье директор национальной разведки США Тулси Габбард. “У нас есть доказательства, позволяющие двигаться дальше и добиваться справедливости, привлечь виновных к ответственности и предъявить им обвинения”, - сообщила она в интервью телеканалу Fox News на вопрос о сговоре администрации Обамы с целью вмешательства в президентские выборы. Габбард добавила, что США на следующей неделе представят больше данных о сговоре администрации Обамы по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2026 году. Ранее Трамп обвинил экс-президента страны Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. Директор национальной разведки Габбард в пятницу обнародовала "неопровержимые доказательства" того, что обвинения о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Обамы, тогда еще действующего президента Соединенных Штатов, уже после победы Трампа на выборах. Согласно обнародованным ранее офисом Габбард материалам, администрация Обамы утаила разведданные о том, что у РФ "не было намерения и возможностей" взломать электронную избирательную систему на американских выборах 2016 года. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://1prime.ru/20250718/peskov-859665277.html

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тулси габбард, сша, доказательства, сговор, выборы в сша, барак обама