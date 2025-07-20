https://1prime.ru/20250720/tramp-859720257.html

"Серьезный удар": в США в ужасе от поступков Трампа

"Серьезный удар": в США в ужасе от поступков Трампа - 20.07.2025, ПРАЙМ

"Серьезный удар": в США в ужасе от поступков Трампа

Президент США Дональд Трамп внес столь значительные изменения в сферы торговли, а также военного и политического сотрудничества, что их последствия будут... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T08:21+0300

2025-07-20T08:21+0300

2025-07-20T08:42+0300

политика

сша

дональд трамп

politico

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496350_0:136:3150:1908_1920x0_80_0_0_3c45027f0fd6ccf9cd42b3a16a6f8410.jpg

МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп внес столь значительные изменения в сферы торговли, а также военного и политического сотрудничества, что их последствия будут ощущаться еще на протяжении десятилетий, пишет издание Politico со ссылкой на экспертов."Бывшие и нынешние американские и иностранные чиновники, руководители предприятий и аналитики публично и в частных беседах признали, что администрация Трампа нанесла серьезный удар по большей части консенсуса, сложившегося после Второй мировой войны в отношении свободной торговли и долгосрочного сотрудничества", - пишет издание.Кроме того, экс-госсекретарь Кондолиза Райс призвала принять тот факт, что мир, скорее всего, не вернется к прежней системе.Как указывает издание, во время первого президентского срока Трампа элита полагала, что сможет повлиять на его политику, и считала, что внесенные им изменения будет легко отменить после его ухода с поста. Однако теперь, как пишет автор материала, истеблишмент изо всех сил пытается разработать стратегию, способную хотя бы частично воздействовать на политику действующей администрации.Ранее, в апреле, журнал Foreign Affairs сообщил, что американский лидер в первую очередь стремится к объединению с Китаем и Россией. Издание отмечало, что вместо попыток обойти их, Трамп желает убедить эти страны действовать сообща, чтобы вместе формировать мировой порядок.

https://1prime.ru/20250719/tramp-859705196.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, politico, мировая экономика