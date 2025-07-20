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"Серьезный удар": в США в ужасе от поступков Трампа - 20.07.2025, ПРАЙМ
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"Серьезный удар": в США в ужасе от поступков Трампа
"Серьезный удар": в США в ужасе от поступков Трампа - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Серьезный удар": в США в ужасе от поступков Трампа
Президент США Дональд Трамп внес столь значительные изменения в сферы торговли, а также военного и политического сотрудничества, что их последствия будут... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T08:21+0300
2025-07-20T08:42+0300
политика
сша
дональд трамп
politico
мировая экономика
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп внес столь значительные изменения в сферы торговли, а также военного и политического сотрудничества, что их последствия будут ощущаться еще на протяжении десятилетий, пишет издание Politico со ссылкой на экспертов."Бывшие и нынешние американские и иностранные чиновники, руководители предприятий и аналитики публично и в частных беседах признали, что администрация Трампа нанесла серьезный удар по большей части консенсуса, сложившегося после Второй мировой войны в отношении свободной торговли и долгосрочного сотрудничества", - пишет издание.Кроме того, экс-госсекретарь Кондолиза Райс призвала принять тот факт, что мир, скорее всего, не вернется к прежней системе.Как указывает издание, во время первого президентского срока Трампа элита полагала, что сможет повлиять на его политику, и считала, что внесенные им изменения будет легко отменить после его ухода с поста. Однако теперь, как пишет автор материала, истеблишмент изо всех сил пытается разработать стратегию, способную хотя бы частично воздействовать на политику действующей администрации.Ранее, в апреле, журнал Foreign Affairs сообщил, что американский лидер в первую очередь стремится к объединению с Китаем и Россией. Издание отмечало, что вместо попыток обойти их, Трамп желает убедить эти страны действовать сообща, чтобы вместе формировать мировой порядок.
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сша, дональд трамп, politico, мировая экономика
Политика, США, Дональд Трамп, Politico, Мировая экономика
08:21 20.07.2025 (обновлено: 08:42 20.07.2025)
 
"Серьезный удар": в США в ужасе от поступков Трампа

Politico: последствия решений Трампа будут ощущаться еще десятилетия

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп внес столь значительные изменения в сферы торговли, а также военного и политического сотрудничества, что их последствия будут ощущаться еще на протяжении десятилетий, пишет издание Politico со ссылкой на экспертов.
"Бывшие и нынешние американские и иностранные чиновники, руководители предприятий и аналитики публично и в частных беседах признали, что администрация Трампа нанесла серьезный удар по большей части консенсуса, сложившегося после Второй мировой войны в отношении свободной торговли и долгосрочного сотрудничества", - пишет издание.
Кроме того, экс-госсекретарь Кондолиза Райс призвала принять тот факт, что мир, скорее всего, не вернется к прежней системе.
Как указывает издание, во время первого президентского срока Трампа элита полагала, что сможет повлиять на его политику, и считала, что внесенные им изменения будет легко отменить после его ухода с поста. Однако теперь, как пишет автор материала, истеблишмент изо всех сил пытается разработать стратегию, способную хотя бы частично воздействовать на политику действующей администрации.
Ранее, в апреле, журнал Foreign Affairs сообщил, что американский лидер в первую очередь стремится к объединению с Китаем и Россией. Издание отмечало, что вместо попыток обойти их, Трамп желает убедить эти страны действовать сообща, чтобы вместе формировать мировой порядок.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
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