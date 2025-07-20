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"Миллиарды рекой текут". На Западе неожиданно высказались о помощи Украине
"Миллиарды рекой текут". На Западе неожиданно высказались о помощи Украине - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Миллиарды рекой текут". На Западе неожиданно высказались о помощи Украине
Норвежское издание Steigan. утверждает, что Норвегия извлекает выгоду из украинского конфликта, прикрываясь якобы стремлением оказать помочь Украине. | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T09:21+0300
2025-07-20T09:21+0300
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Норвежское издание Steigan. утверждает, что Норвегия извлекает выгоду из украинского конфликта, прикрываясь якобы стремлением оказать помочь Украине.Как сообщает издание, Норвегия наживается на украинском конфликте, зарабатывая с него огромные суммы, несмотря на то, что этот конфликт каждый день уносит жизни и несет угрозу стабильности в Европе."И пока пропаганда рисует картину "хорошей Норвегии", помогающей Украине в трудную минуту, миллиарды рекой текут в норвежскую казну", — говорится в материале.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что попросил США предоставить для украинской армии десять систем ПВО Patriot. Глава киевского режима также заявил о планах Норвегии профинансировать закупку трех установок.Как сообщили позднее в Кремле, Москва пристально следит за всеми заявлениями, касающимися поставок западного вооружения на Украину.
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украина, запад, норвегия, владимир зеленский, всу, поставки оружия украине
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, НОРВЕГИЯ, Владимир Зеленский, ВСУ, поставки оружия Украине
"Миллиарды рекой текут". На Западе неожиданно высказались о помощи Украине
Steigan: Норвегия зарабатывает огромные деньги на украинском конфликте
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ.
Норвежское издание Steigan
. утверждает, что Норвегия извлекает выгоду из украинского конфликта, прикрываясь якобы стремлением оказать помочь Украине.
Как сообщает издание, Норвегия наживается на украинском конфликте, зарабатывая с него огромные суммы, несмотря на то, что этот конфликт каждый день уносит жизни и несет угрозу стабильности в Европе.
"И пока пропаганда рисует картину "хорошей Норвегии", помогающей Украине в трудную минуту, миллиарды рекой текут в норвежскую казну", — говорится в материале.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что попросил США предоставить для украинской армии десять систем ПВО Patriot. Глава киевского режима также заявил о планах Норвегии профинансировать закупку трех установок.
Как сообщили позднее в Кремле, Москва пристально следит за всеми заявлениями, касающимися поставок западного вооружения на Украину.
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