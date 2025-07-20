https://1prime.ru/20250720/ukraina-859720951.html

"Миллиарды рекой текут". На Западе неожиданно высказались о помощи Украине

"Миллиарды рекой текут". На Западе неожиданно высказались о помощи Украине - 20.07.2025, ПРАЙМ

"Миллиарды рекой текут". На Западе неожиданно высказались о помощи Украине

Норвежское издание Steigan. утверждает, что Норвегия извлекает выгоду из украинского конфликта, прикрываясь якобы стремлением оказать помочь Украине. | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T09:21+0300

2025-07-20T09:21+0300

2025-07-20T09:21+0300

политика

украина

запад

норвегия

владимир зеленский

всу

поставки оружия украине

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg

МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Норвежское издание Steigan. утверждает, что Норвегия извлекает выгоду из украинского конфликта, прикрываясь якобы стремлением оказать помочь Украине.Как сообщает издание, Норвегия наживается на украинском конфликте, зарабатывая с него огромные суммы, несмотря на то, что этот конфликт каждый день уносит жизни и несет угрозу стабильности в Европе."И пока пропаганда рисует картину "хорошей Норвегии", помогающей Украине в трудную минуту, миллиарды рекой текут в норвежскую казну", — говорится в материале.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что попросил США предоставить для украинской армии десять систем ПВО Patriot. Глава киевского режима также заявил о планах Норвегии профинансировать закупку трех установок.Как сообщили позднее в Кремле, Москва пристально следит за всеми заявлениями, касающимися поставок западного вооружения на Украину.

https://1prime.ru/20250720/zelenskiy-859720536.html

украина

запад

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, норвегия, владимир зеленский, всу, поставки оружия украине