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"Все влипли": в Киеве в ужасе от скорого провала Украины - 20.07.2025, ПРАЙМ
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"Все влипли": в Киеве в ужасе от скорого провала Украины
"Все влипли": в Киеве в ужасе от скорого провала Украины - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Все влипли": в Киеве в ужасе от скорого провала Украины
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что Украина на сегодняшний день находится в шаге от военного провала. | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T10:41+0300
2025-07-20T10:41+0300
политика
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что Украина на сегодняшний день находится в шаге от военного провала.Как заявил эксперт в эфире Youtube-канала, сейчас у Украины нет ни денег, ни оружия, что фактически означает для Киева полную катастрофу.Соскин утверждает, что все обещания о скорых поставках вооружений в рамках помощи Киеву со стороны Европы и США являются не более чем пустыми заявлениями, лишенными какой-либо конкретики. Эксперт пояснил, что президент США Дональд Трамп мастерски избежал ответственности за поддержку Украины, ловко перекинув все на Европу."Что Трамп сделал? Он сделал, конечно, просто фантастическое решение: он, по сути, кинул Зеленского, причем очень мощно. &lt;…&gt; Фактически, все влипли по полной программе", — заявил Соскин.При этом, по словам Соскина, даже при появлении конкретных деталей о новом пакете помощи, потребуется слишком много времени на доставку для того, чтобы ВСУ могли значимо повлиять на ход боевых действий.Трамп, который ранее не раз критиковал бывшего президента США Джо Байдена за многомиллиардную военную помощь Украине, недавно анонсировал новую схему поставок вооружений в Киев через союзников по НАТО.По словам американского лидера, Соединенные Штаты намерены продать европейским государствам значительные объемы оружия, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, на миллиарды долларов. Затем, как заявил Трамп, союзники передадут эти вооружения Украине, а свои запасы восполнят, приобретая новую продукцию у американских производителей. Трамп также подчеркнул что данная схема полностью согласована и будет осуществлена в ближайшее время за счет финансовых ресурсов стран НАТО.
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украина, всу, поставки оружия украине, сша, дональд трамп, нато
Политика, УКРАИНА, ВСУ, поставки оружия Украине, США, Дональд Трамп, НАТО
10:41 20.07.2025
 
"Все влипли": в Киеве в ужасе от скорого провала Украины

Соскин: Трамп обманул Украину, приблизив страну к военному провалу

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что Украина на сегодняшний день находится в шаге от военного провала.
Как заявил эксперт в эфире Youtube-канала, сейчас у Украины нет ни денег, ни оружия, что фактически означает для Киева полную катастрофу.
Соскин утверждает, что все обещания о скорых поставках вооружений в рамках помощи Киеву со стороны Европы и США являются не более чем пустыми заявлениями, лишенными какой-либо конкретики. Эксперт пояснил, что президент США Дональд Трамп мастерски избежал ответственности за поддержку Украины, ловко перекинув все на Европу.
"Что Трамп сделал? Он сделал, конечно, просто фантастическое решение: он, по сути, кинул Зеленского, причем очень мощно. <…> Фактически, все влипли по полной программе", — заявил Соскин.
При этом, по словам Соскина, даже при появлении конкретных деталей о новом пакете помощи, потребуется слишком много времени на доставку для того, чтобы ВСУ могли значимо повлиять на ход боевых действий.
Трамп, который ранее не раз критиковал бывшего президента США Джо Байдена за многомиллиардную военную помощь Украине, недавно анонсировал новую схему поставок вооружений в Киев через союзников по НАТО.
По словам американского лидера, Соединенные Штаты намерены продать европейским государствам значительные объемы оружия, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, на миллиарды долларов. Затем, как заявил Трамп, союзники передадут эти вооружения Украине, а свои запасы восполнят, приобретая новую продукцию у американских производителей. Трамп также подчеркнул что данная схема полностью согласована и будет осуществлена в ближайшее время за счет финансовых ресурсов стран НАТО.
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ПолитикаУКРАИНАВСУпоставки оружия УкраинеСШАДональд ТрампНАТО
 
 
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