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Во Владивосток из "Шереметьево" задержали шесть рейсов
Во Владивосток из "Шереметьево" задержали шесть рейсов - 20.07.2025, ПРАЙМ
Во Владивосток из "Шереметьево" задержали шесть рейсов
Шесть рейсов авиакомпании "Аэрофлот" во Владивосток из московского аэропорта "Шереметьево", где ранее вводились временные ограничения, задержаны по решению... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T06:39+0300
2025-07-20T06:39+0300
2025-07-20T06:39+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - ПРАЙМ. Шесть рейсов авиакомпании "Аэрофлот" во Владивосток из московского аэропорта "Шереметьево", где ранее вводились временные ограничения, задержаны по решению авиакомпании, сообщили РИА Новости в приемной аэропорта Владивостока.
Ранее в воскресенье в московских аэропортах, включая "Шереметьево", вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. При этом аэропорт "Пулково" сообщал, что из-за временных ограничений в аэропортах Москвы принимает все перенаправленные в Петербург рейсы. По последним данным Росавиации, временные ограничения в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" уже сняты.
"Задержки рейсов есть по направлению Москва-Владивосток... по решению авиакомпании изменения графика движения", - сообщили в приемной аэропорта Владивостока.
Там уточнили, что полеты по маршруту Москва-Владивосток производит только "Аэрофлот", а сдвиг по графику произошел на шести рейсах.
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Во Владивосток из "Шереметьево" задержали шесть рейсов
Шесть рейсов "Аэрофлота" во Владивосток из "Шереметьево" задержаны по решению авиакомпании
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - ПРАЙМ. Шесть рейсов авиакомпании "Аэрофлот" во Владивосток из московского аэропорта "Шереметьево", где ранее вводились временные ограничения, задержаны по решению авиакомпании, сообщили РИА Новости в приемной аэропорта Владивостока.
Ранее в воскресенье в московских аэропортах, включая "Шереметьево", вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. При этом аэропорт "Пулково" сообщал, что из-за временных ограничений в аэропортах Москвы принимает все перенаправленные в Петербург рейсы. По последним данным Росавиации, временные ограничения в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" уже сняты.
"Задержки рейсов есть по направлению Москва-Владивосток... по решению авиакомпании изменения графика движения", - сообщили в приемной аэропорта Владивостока.
Там уточнили, что полеты по маршруту Москва-Владивосток производит только "Аэрофлот", а сдвиг по графику произошел на шести рейсах.