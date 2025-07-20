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Во Владивосток из "Шереметьево" задержали шесть рейсов

Во Владивосток из "Шереметьево" задержали шесть рейсов - 20.07.2025, ПРАЙМ

Во Владивосток из "Шереметьево" задержали шесть рейсов

Шесть рейсов авиакомпании "Аэрофлот" во Владивосток из московского аэропорта "Шереметьево", где ранее вводились временные ограничения, задержаны по решению... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T06:39+0300

2025-07-20T06:39+0300

2025-07-20T06:39+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - ПРАЙМ. Шесть рейсов авиакомпании "Аэрофлот" во Владивосток из московского аэропорта "Шереметьево", где ранее вводились временные ограничения, задержаны по решению авиакомпании, сообщили РИА Новости в приемной аэропорта Владивостока. Ранее в воскресенье в московских аэропортах, включая "Шереметьево", вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. При этом аэропорт "Пулково" сообщал, что из-за временных ограничений в аэропортах Москвы принимает все перенаправленные в Петербург рейсы. По последним данным Росавиации, временные ограничения в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" уже сняты. "Задержки рейсов есть по направлению Москва-Владивосток... по решению авиакомпании изменения графика движения", - сообщили в приемной аэропорта Владивостока. Там уточнили, что полеты по маршруту Москва-Владивосток производит только "Аэрофлот", а сдвиг по графику произошел на шести рейсах.

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