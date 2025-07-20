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Внучке Чкалова может грозить еще одно уголовное дело
Внучке Чкалова может грозить еще одно уголовное дело - 20.07.2025, ПРАЙМ
Внучке Чкалова может грозить еще одно уголовное дело
Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой (признана в РФ иноагентом) может грозить еще одно уголовное дело об уклонении от исполнения... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T03:38+0300
2025-07-20T03:38+0300
2025-07-20T03:38+0300
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой (признана в РФ иноагентом) может грозить еще одно уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин в качестве эксперта по уголовному праву.
Богданову в течение года трижды оштрафовали по частям 4 и 2 статьи 19.34 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете и неподачу отчетности о ее деятельности в уполномоченный орган.
"У нее (Богдановой - ред.) в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовном дело и заочное обвинение и приговор", - сказал Алешкин.
Адвокат добавил, что Богданова может исправить ситуацию, добавив плашку в своих публикациях и подать отчет о деятельности иностранного агента, если он не был сделан, для того чтобы минимизировать возможное наступление последствий в виде уголовного дела.
Согласно судебной картотеке, Богданова ни один из своих штрафов не обжаловала.
В отношении нее также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Богданова объявлена в международный розыск. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, она скрылась после совершения инкриминируемого ей преступления.
Поводом для возбуждении дела стало, в частности, интервью журналисту Олегу Кашину (признан в РФ иноагентом), в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
Богданова также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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бизнес, общество , рф, росфинмониторинг
Бизнес, Общество , Экономика, РФ, Росфинмониторинг
Внучке Чкалова может грозить еще одно уголовное дело
Адвокат Алешкин: внучке Чкалова Дарье Богдановой грозит еще одно уголовное дело
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой (признана в РФ иноагентом) может грозить еще одно уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин в качестве эксперта по уголовному праву.
Богданову в течение года трижды оштрафовали по частям 4 и 2 статьи 19.34 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете и неподачу отчетности о ее деятельности в уполномоченный орган.
"У нее (Богдановой - ред.) в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовном дело и заочное обвинение и приговор", - сказал Алешкин.
Адвокат добавил, что Богданова может исправить ситуацию, добавив плашку в своих публикациях и подать отчет о деятельности иностранного агента, если он не был сделан, для того чтобы минимизировать возможное наступление последствий в виде уголовного дела.
Согласно судебной картотеке, Богданова ни один из своих штрафов не обжаловала.
В отношении нее также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Богданова объявлена в международный розыск. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, она скрылась после совершения инкриминируемого ей преступления.
Поводом для возбуждении дела стало, в частности, интервью журналисту Олегу Кашину (признан в РФ иноагентом), в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
Богданова также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.