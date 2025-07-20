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В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа - 20.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа
В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа - 20.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, и со временем она обязательно случится, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T11:52+0300
2025-07-20T12:00+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, и со временем она обязательно случится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она (встреча - ред.) возможна, и со временем она обязательно случится. Она необходима", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кроме того, пресс-секретарь добавил, что постепенно Вашингтон начинает понимать , что урегулирование украинского конфликта является длительным и сложным процессом, который требует больших усилий.По словам Пескова, президент США Дональд Трамп одтверждает намерение дальше делать всё для того, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Трамп – это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс, уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жёсткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать всё возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию", - сообщил Песков Зарубину.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
11:52 20.07.2025 (обновлено: 12:00 20.07.2025)
 
В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа

Песков6 встреча Путина и Трампа со временем случится

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, и со временем она обязательно случится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (встреча - ред.) возможна, и со временем она обязательно случится. Она необходима", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Кроме того, пресс-секретарь добавил, что постепенно Вашингтон начинает понимать , что урегулирование украинского конфликта является длительным и сложным процессом, который требует больших усилий.
По словам Пескова, президент США Дональд Трамп одтверждает намерение дальше делать всё для того, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Трамп – это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс, уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жёсткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать всё возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию", - сообщил Песков Зарубину.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков
17 июля, 12:52
 
ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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