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Против бывшего замглавы Минобороны РФ возбудили новое уголовное дело - 20.07.2025, ПРАЙМ
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Против бывшего замглавы Минобороны РФ возбудили новое уголовное дело
Против бывшего замглавы Минобороны РФ возбудили новое уголовное дело - 20.07.2025, ПРАЙМ
Против бывшего замглавы Минобороны РФ возбудили новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по двум эпизодам получения взяток в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, сообщил... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T17:10+0300
2025-07-20T17:10+0300
происшествия
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уголовное дело
минобороны рф
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по двум эпизодам получения взяток в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, сообщил РИА Новости адвокат Денис Сагач. "Нас уведомляли о возбуждении дела по данному факту, но обвинение Попову пока что не предъявили", - сказал адвокат. В настоящее время Попов находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии. Сагач уточнил, что Попова подозревают по двум эпизодам: первый связан с предоставлением квартиры для проживания рядом со зданием главка министерства. Так, квартира якобы была выделена бывшему замминистра для безвозмездного проживания представителем подрядной организации, которая производила ремонтные работы в здании военного ведомства. Второй эпизод - с использованием автомобиля Lexus, который Попову предоставил тот же подрядчик. Как сообщал "Коммерсантъ", общую сумму полученной им незаконной выгоды следствие оценивает почти в 34 миллиона рублей. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о том, что Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. Ранее Попову вменялось мошенничество в особо крупном размере.
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ск рф, уголовное дело, минобороны рф, взятки
Происшествия, СК РФ, уголовное дело, Минобороны РФ, взятки
17:10 20.07.2025
 
Против бывшего замглавы Минобороны РФ возбудили новое уголовное дело

Сагач: против экс-замминистра обороны возбуди новое уголовное дело за взятки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по двум эпизодам получения взяток в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, сообщил РИА Новости адвокат Денис Сагач.
"Нас уведомляли о возбуждении дела по данному факту, но обвинение Попову пока что не предъявили", - сказал адвокат.
В настоящее время Попов находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии.
Сагач уточнил, что Попова подозревают по двум эпизодам: первый связан с предоставлением квартиры для проживания рядом со зданием главка министерства. Так, квартира якобы была выделена бывшему замминистра для безвозмездного проживания представителем подрядной организации, которая производила ремонтные работы в здании военного ведомства.
Второй эпизод - с использованием автомобиля Lexus, который Попову предоставил тот же подрядчик.
Как сообщал "Коммерсантъ", общую сумму полученной им незаконной выгоды следствие оценивает почти в 34 миллиона рублей.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о том, что Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. Ранее Попову вменялось мошенничество в особо крупном размере.
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17 июля, 12:38
 
ПроисшествияСК РФуголовное делоМинобороны РФвзятки
 
 
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