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В Госдуме высказались о сроках блокировки WhatsApp

В Госдуме высказались о сроках блокировки WhatsApp - 20.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме высказались о сроках блокировки WhatsApp

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T19:56+0300

2025-07-20T19:56+0300

2025-07-20T19:56+0300

политика

госдума

whatsapp

блокировка

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. "Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок (WhatsApp - ред.) я считаю преждевременно", - сказал Боярский на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выразил мнение, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.

https://1prime.ru/20250718/gosduma-859661331.html

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госдума, whatsapp, блокировка