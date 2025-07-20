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В Госдуме высказались о сроках блокировки WhatsApp
В Госдуме высказались о сроках блокировки WhatsApp - 20.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме высказались о сроках блокировки WhatsApp
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T19:56+0300
2025-07-20T19:56+0300
2025-07-20T19:56+0300
политика
госдума
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блокировка
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. "Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок (WhatsApp - ред.) я считаю преждевременно", - сказал Боярский на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выразил мнение, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.
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госдума, whatsapp, блокировка
Политика, Госдума, WhatsApp, блокировка
В Госдуме высказались о сроках блокировки WhatsApp
Депутат Госдумы Боярский: называть даты блокировки WhatsApp преждевременно
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно.
"Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок (WhatsApp - ред.) я считаю преждевременно", - сказал Боярский на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выразил мнение, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.
В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка