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В Госдуме высказались о сроках блокировки WhatsApp - 20.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме высказались о сроках блокировки WhatsApp
В Госдуме высказались о сроках блокировки WhatsApp - 20.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме высказались о сроках блокировки WhatsApp
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T19:56+0300
2025-07-20T19:56+0300
политика
госдума
whatsapp
блокировка
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. "Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок (WhatsApp - ред.) я считаю преждевременно", - сказал Боярский на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выразил мнение, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.
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госдума, whatsapp, блокировка
Политика, Госдума, WhatsApp, блокировка
19:56 20.07.2025
 
В Госдуме высказались о сроках блокировки WhatsApp

Депутат Госдумы Боярский: называть даты блокировки WhatsApp преждевременно

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПриложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Приложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно.
"Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок (WhatsApp - ред.) я считаю преждевременно", - сказал Боярский на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выразил мнение, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.
Логотип мессенджера WhatsApp - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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ПолитикаГосдумаWhatsAppблокировка
 
 
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