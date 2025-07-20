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"Нужен персонаж": в Киеве выяснили, на что пойдет Зеленский из-за России

"Нужен персонаж": в Киеве выяснили, на что пойдет Зеленский из-за России - 20.07.2025, ПРАЙМ

"Нужен персонаж": в Киеве выяснили, на что пойдет Зеленский из-за России

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, выразил мнение, что Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова... | 20.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-20T08:55+0300

2025-07-20T08:55+0300

2025-07-20T10:11+0300

политика

украина

владимир зеленский

россия

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рада

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, выразил мнение, что Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины с целью верификации принятия Украиной условий России по перемирию.Дубинский предположил, что Зеленский, вероятно, проведет принятие российских условий перемирия не через парламент, а путем решения Совета безопасности."Для этого ему (Зеленскому - прим. ред.) там нужен максимально зашкварный и, поэтому, управляемый персонаж", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Ранее украинский депутат Роман Костенко утверждал, что глава киевского режима назначил Умерова на должность в СНБО, чтобы он сохранил пост и мог продолжать участвовать в переговорах с Россией в составе украинской делегации.Накануне Зеленский утвердил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, а его предшественник Александр Литвиненко был отправлен в отставку.По словам украинских СМИ, Умеров должен был быть назначен послом в США. Однако, как заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Вашингтон не дал своего согласия на это назначение из-за предполагаемой лояльности бывшего министра обороны к руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку.

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украина, владимир зеленский, россия, рустем умеров, рада