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"Нужен персонаж": в Киеве выяснили, на что пойдет Зеленский из-за России - 20.07.2025, ПРАЙМ
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"Нужен персонаж": в Киеве выяснили, на что пойдет Зеленский из-за России
"Нужен персонаж": в Киеве выяснили, на что пойдет Зеленский из-за России - 20.07.2025, ПРАЙМ
"Нужен персонаж": в Киеве выяснили, на что пойдет Зеленский из-за России
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, выразил мнение, что Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова... | 20.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-20T08:55+0300
2025-07-20T10:11+0300
политика
украина
владимир зеленский
россия
рустем умеров
рада
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, выразил мнение, что Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины с целью верификации принятия Украиной условий России по перемирию.Дубинский предположил, что Зеленский, вероятно, проведет принятие российских условий перемирия не через парламент, а путем решения Совета безопасности."Для этого ему (Зеленскому - прим. ред.) там нужен максимально зашкварный и, поэтому, управляемый персонаж", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Ранее украинский депутат Роман Костенко утверждал, что глава киевского режима назначил Умерова на должность в СНБО, чтобы он сохранил пост и мог продолжать участвовать в переговорах с Россией в составе украинской делегации.Накануне Зеленский утвердил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, а его предшественник Александр Литвиненко был отправлен в отставку.По словам украинских СМИ, Умеров должен был быть назначен послом в США. Однако, как заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Вашингтон не дал своего согласия на это назначение из-за предполагаемой лояльности бывшего министра обороны к руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку.
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украина, владимир зеленский, россия, рустем умеров, рада
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Рустем Умеров, Рада
08:55 20.07.2025 (обновлено: 10:11 20.07.2025)
 
"Нужен персонаж": в Киеве выяснили, на что пойдет Зеленский из-за России

Дубинский: Зеленский через Умерова намерен принять условия России по перемирию

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, выразил мнение, что Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины с целью верификации принятия Украиной условий России по перемирию.
Дубинский предположил, что Зеленский, вероятно, проведет принятие российских условий перемирия не через парламент, а путем решения Совета безопасности.
"Для этого ему (Зеленскому - прим. ред.) там нужен максимально зашкварный и, поэтому, управляемый персонаж", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Ранее украинский депутат Роман Костенко утверждал, что глава киевского режима назначил Умерова на должность в СНБО, чтобы он сохранил пост и мог продолжать участвовать в переговорах с Россией в составе украинской делегации.
Накануне Зеленский утвердил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, а его предшественник Александр Литвиненко был отправлен в отставку.
По словам украинских СМИ, Умеров должен был быть назначен послом в США. Однако, как заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Вашингтон не дал своего согласия на это назначение из-за предполагаемой лояльности бывшего министра обороны к руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯРустем УмеровРада
 
 
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